هل إعداد السيناريو تم من قبل فريق يخلو من الخبراء ؟

وطنا اليوم – خاص- لا يزال مشروع قانون الجرائم الالكترونية يتدحرج وسط النقاشات التواصلية حيث تبرز تيارات مواجهة للقانون فيما تيار اخر اقل حماسة يحاول جاهدا تبرير بعض نصوصه مستخدما كل ادواته التبريرية قانونيا ولغويا ، الا ان الابرز ان احدهم لم يحاول تفنيد نصوص مشروع القانون التي على مايبدو ان تيار التبرير غير مقتنع بها اصلا.

أجواء من القلق تثيرها نصوص مشروع قانون الجرائم الالكترونية يبدو ان اللجنة القانونية في مجلس النواب باتت محرجة امام الشارع في اعطاء الضوء الاخضر للمشروع بسبب المصطلحات المطاطة في القانون، (كما قالت نقابة الصحافيين)، الامر الذي يشير إلى أن غرفة اعداد النصوص ركزت على مسالة التقييد _ الذي يزعجها بالطبع – ولم تركز على مسألة التثقيف الاعلامي والتواصلي الذي يفضي الى افاق اوسع من الحريات ، والتي دعا اليها جلالة الملك في كتاب التكليف السامي.

ثمة مادة وردت في نص مشروع القانون اثارت الريبة في عمق الشارع التواصلي وهي المادة 15 بشقيها (أ و ب )، اظهرت ان الفريق الذي أعد هذا القانون فريق يخلو من الخبراء في مجالات التشريع الإعلامي والجوانب التقنية على الأرجح، بينما يظهر ان من صاغ السيناريو واعد واخرج هو او/ و هم ضمن مساقات اعلامية مشارك او / و مشاركين سابقين في الجدل التواصلي وليس خبراء في مساقات القانون والتشريعات الاعلامية .

وهو مايبرر مسألة وجود مصطلحات فيها قدر كبير من الجدلية القانونية واللغوية في حين النصوص القانونية تكون محددة واضحة ومباشرة، ويمكن ان تكون مصطلحات حمالة الأوجه اراد مخرجها اظهار تراتبية اكثر تقربا من المسار الرسمي واكثر ابتعادا عن مسار الحريات الاعلامية.