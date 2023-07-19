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كنّك رجال تطلع بعينيي أغنية جديدة للفنانة اللبنانية جوزيت

منذ 5 دقائق
كنّك رجال تطلع بعينيي أغنية جديدة للفنانة اللبنانية جوزيت

وطنا اليوم – انتهت الفنانة اللبنانية جوزيت فرح من إعداد أغنية جديدة بعنوان “كنّك رجال تطلع بعينيي” والأغنية من كلمات وألحان: عبد الله الجادري
توزيع: فارس عبود
ميكس وماسترينغ: مارون ابي ديوان
تنسيق: ربحي دواه
اخراج: ايلي ابي طنوس

وفيمايلي كلمات الأغنية:

ان كنّك رجال تطلع بعينيي
رمشي قتّال ما فيك تهدّي شويّ

لما تقرّب مني كتير
مش مسؤولة عل بيصير
ويلي بيغرق جوا البير
بيموت بشربة مَيِّ
كنّك رجال تطلع بعينيي

روق عليي دخلك روق
بعرف قلبك شو محروق
لو بشفافي العسل تذوق
بتصيبك سكتة قلبية
كنّك رجال تطلع بعينيي

لما بهِز بخصري
من النوم عيونك بِتفِزّ
انا بطبعي شموخ وعز
وقلبي كله حنّية


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