مراد العضايلة: الجرائم الإلكترونية هو إعلان أحكام العرفية قبل الانتخابات القادمة

وطنا اليوم: قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة إن القصة الأساسية لإنجاح هذه التجربة هو المناخ والحريات العامة، مضيفا أن التحدى الآخر الأكثر أهمية، هو الانتخابات الأردنية القادمة 2024.

وتابع “العضايلة” أنه إذا الشعب الأردني وجد في الشهور الأولى أن الدولة تريد نزاهة للانتخابات، سترتفع نسبة المشاركة في الانتخابات، وأنه إذا شعر الشعب بالضغوطات والتدخلات، التي وصفها ب”هندسة الانتخابات” ستنخفض نسبة المشاركة.

وناشد بضرورة ترك الشعب الأردني للاختيار بين الأحزاب الموجودة على الساحة، مؤكدا أن قانون الجرائم الإلكترونية اليوم، الذي تم تقديمه، هو إعلان أحكام عرفية قبيل انتخابات 2024.

واستطرد: “هذا القانون مسيء، والآن يراد إغلاق أفواه المواطنين قبيل الانتخابات.. هذا القانون اسحبوه لأنه معيب وينهي حالة التجربة السياسية.. ويريد يسكت الناس في انتخابات حزبية مهمة مطلوب فيها الحديث.. إحنا اليوم في أوضاع اقتصادية واجتماعية هائلة وتضغط على الناس”.

وناشد: “اتركوا للناس مساحة للحديث”، متسائلا: “لماذا كان في تحديث سياسي لأن الوصفة حقيقية.. في اختناق في البلد والمخرج أن نسوي تحديث سياسي والناس تروح تبلش سياسة وتشتغل سياسي.. إذا ما بدنا نعطي هذه التجربة فرصة لنجاحها كأننا بنعطي فرصة للاختناق والانفجار المجتمعي”.