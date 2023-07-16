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العرموطي يطالب بردّ مشروع قانون الجرائم الالكترونية باعتباره “استقواء على الوطن والمواطن

منذ 3 ثواني
العرموطي يطالب بردّ مشروع قانون الجرائم الالكترونية باعتباره “استقواء على الوطن والمواطن

 

 

وطنا اليوم –  طالب النائب صالح العرموطي مجلس النواب بردّ مشروع قانون الجرائم الالكترونية الى الحكومة، وذلك باعتباره “استقواء على الوطن والمواطن”.
وأضاف العرموطي في جلسة النواب التشريعية الأولى ضمن أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، إن قانون الجرائم الالكترونية الجديد فيه حجر على العقل والفكر، وردة على الاصلاح، مشيرا إلى أنه “في عهد الأحكام العرفية لم يكن مثل هذا القانون موجودا”.

ولفت العرموطي إلى أن نصوص القانون الجديد فضفاضة، متسائلا عن تعريفات “المعلومات الكاذبة”.
وأشار العرموطي إلى أن مجلس النواب الثامن عشر ردّ قانون الجرائم الالكترونية احتجاجا على المادة (11)، لأنه يجيز حبس الصحفيين بخلاف قانون المطبوعات، والآن يأتي هذا القانون بعقوبات مغلّظة، مطالبا النواب بردّ القانون.
وقال العرموطي إن القانون أتاح محاكمة المواطنين دون ادعاء بالحقّ الشخصي من قبل الحكومة وموظفيها، مستغربا ورود نصّ في القانون يتيح محاسبة الأشخاص بأثر رجعي.
وتابع العرموطي أن القانون تضمّن عقوبات مغلظة، قائلا إن العقل التشريعي الذي وضع القانون هو عقل عرفي، وإن الحكومة أوقفت قانون الدفاع وقامت بتفريغه في هذا القانون

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