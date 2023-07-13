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“حنيفات” يفتح تحقيقا لكشف السبب الرئيسي لحريق الأشجار

منذ ساعة واحدة
“حنيفات” يفتح تحقيقا لكشف السبب الرئيسي لحريق الأشجار

وطنا اليوم: قال وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات إن أسباب الحريق غير معروفة وسيتم فتح تحقيق والوقوف على السبب الرئيسي لاشتعال الحريق، مبيناً أن كثافة الأعشاب وارتفاع درجات الحرارة ساعدت بسرعة انتشار النيران بين الأشجار وأتت على مساحات واسعة من الأشجار.

وتابع أن كوادر الدفاع المدني بالتعاون مع كوادر الحراج في محافظتي عجلون وجرش وطائرات من السلاح الجو ما زالت تحاول السيطرة على حريق شب في غابة وادي الشام بمنطقة بين الحسينيات وعنجرة والذي أتى على مساحات واسعة من الأشجار الحرجية التي لم تحدد مساحتها.

وثمن الوزير جهود وتعاون القوات المسلحة مع كوادر الدفاع المدني والحراج لمساهمتهم بشكل كبير في عدم امتداد النيران إلى مساحات واسعة من الأشجار الحرجية والبساتين، داعياً المواطنين إلى ضرورة تجنب إشعال النيران في هذه الأوقات وعدم إزالة الأعشاب بواسطة النيران سواء حول المنازل أو المزارع أو المحاصيل الحقلية.


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