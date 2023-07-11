الشمالي ونظيرته الأثيوبية يوقعان الأحرف الأولى لتجديد مذكرة التفاهم بين البلدين

وطنا اليوم – وقع وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي اليوم الثلاثاء في مقر وزارة العمل ونظيرته الأثيوبية وزيرة العمل والمهارات في جمهورية إثيوبيا موفريحات كامل بالأحرف الأولى تجديد مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية بخصوص استقدام عاملات المنازل من الجنسية الأثيوبية.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي إن التوقيع على تجديد مذكرة التفاهم بين الجانبين جاء بعد التوصل للصيغة النهائية من قبل الخبراء الفنيين من كلا البلدين خلال الإجتماعات التي عقدت في وزارة العمل على مدار اليومين الماضيين، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات العمل المختلفة بين البلدين الصديقين.

وأكد الشمالي أن وزارة العمل حريصة على تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية في سوق العمل بما فيها شؤون العاملين في المنازل من كافة الجنسيات ومنها الجنسية الأثيوبية، مضيفاً أن الوزارة تحرص على التأكد من مدى إلتزام أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة لهم والحفاظ على حقوقهم العمالية، لأن الوزارة لا تميز بين العمالة غير الأردنية والمحلية، من حيث الحقوق والواجبات، والقانون لا يفرق بين عامل غير أردني وآخر أردني.

وأشار إلى أن عدد العمالة من الجنسية الأثيوبية المتواجدة على أراضي المملكة بلغت أكثر من 33 ألف عامل وعاملة، الأغلبية العظمى منها عاملات يعملن في المنازل، مؤكداً إستعداد الوزارة لدراسة أي مقترح لتطوير سبل التعاون بين البلدين الصديقين.

بدورها أكدت وزيرة العمل والمهارات في جمهورية إثيوبيا موفريحات كامل حرص بلادها على تدعيم التعاون المثمر مع المملكة في المجالات كافة، خاصة من خلال تجديد مذكرة التفاهم بين الجانبين، مثمنة دور وزارة العمل الأردنية في حفظ حقوق العمال من مختلف الجنسيات ودورها الرقابي للتأكد من توفير بيئة عمل آمنة لهم في مواقع العمل.

يشار إلى أن وزيرة العمل والمهارات في جمهورية إثيوبيا موفريحات كامل والوفد المرافق لها بدأت بزيارة للمملكة إستمرت لعدة أيام يلتقى خلالها الوفد الضيف ممثلي نقابة أصحاب مكاتب الإستقدام وممثلي الإتحاد العام لنقابة عمال الأردن.