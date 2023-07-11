سلطة وادي الأردن زيادة لساعات التزويد المائي لمواجهة الإرتفاع في درجات الحرارة

وطنا اليوم – نتيجة للتوقعات الجوية بتأثر المملكة خلال الأيام القادمة بموجة حر تؤدي إلى إرتفاع في درجات الحرارة في مختلف المناطق عامة ووادي الأردن خاصة

ولمواجهة الإرتفاع في درجات الحرارة ستعمل سلطة وادي الأردن وإضافة لإلتزامها في برنامج التوزيع اليومي لمياه الري على تزويد الوحدات الزراعية بكميات إضافية من مياه الري وحسب النمط الزراعي وكميات المياه المتوفرة من المصادر المائية علماً بأن كافة الكوادر والآليات العاملة في الميدان ستكون في حالة طواريء لمتابعة التزويد المائي وتلبية احتياجات المزراعين حيث تواصل سلطة وادي الأردن، عملها بشكل مكثف لوضع السيناريوهات والخطط الضرورية لمواجهة الظروف الجوية الإستثنائية بشكل يضمن إستمرار التزويد المائي لمختلف الأغراض الزراعية والصناعية والشرب.