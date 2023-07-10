برعاية ملكية سامية تنطلق فعاليات مهرجان جرش في 26 من شهر تموز الحالي

وطنا اليوم – لما شطاره

تحت شعار “ويستمر الفرح” تنطلق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورتها السابعة والثلاثين للعام 2023 برعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من شهر تموز الحالي ، و ستقام الفعاليات في العديد من المدن الأردنية الى جانب المدينة الأثرية في جرش ، خلال الفترة من 26 من شهر تموز وحتى 5 من شهر آب ،

وأكدت رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش ، وزيرة الثقافة هيفاء النجار ، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا للمهرجان ، ظهر اليوم الإثنين (10/7/2023) في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي بالعاصمة عمان ، أهمية مهرجان جرش ، بإعتباره ملتقى للإبداع العربي والعالمي في الأردن ، وبصفته عنواناً للفرح ويعكس البعد الحضاري الأردني في تجليات التعبير الفني والثقافي ، وإحترام تراث الشعوب وثقافتها التي تجتمع على أرض جرش ، لتشكل كل عام تظاهرة رائعة منسوجة بخيوط التميز والإبداع .

وقالت النجار إن المهرجان الذي يقام برعاية ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ، الراعي الأول للثقافة والفنون ، إنما يعبر عن تواصل الأفراح الأردنية والإحتفال بالمناسبات الوطنية ، ويشكل مساحة من مساحات الإحتفاء بالمبدع الأردني في مجالات الفنون والثقافة ، في جو من التشاركية الفاعلة مع الهيئات الثقافية المحلية ، مثلما يعكس أهمية التبادل الثقافي الأردني مع الأشقاء والأصدقاء العرب والأجانب في الفِرق التراثية والفلكلورية المستضافة ، ليكون أحد أهم المهرجانات العربية والعالمية التي تضيء على المكان وقيمته التاريخية الحافلة بعبق الحضارة الإنسانيّة في مدينة جرش الأثرية، مهد الثقافات المتنوعة وعراقة التاريخ.

وقالت النجار إنّ دورة هذا العام ستكون استثنائية ومميزة، نظراً لحجم ونوعية الفعاليات الفنية والثقافية، ولتنوع المشاركات العربية والأجنبية في المهرجان ، خاصة وأن جمهورية مصر العربية ستحل ضيف شرف على المهرجان لهذا العام ، تقديراً واحتراماً لما قدمته مصر من حضور فني وثقافي طيلة تاريخها ، ولفتت النجار إلى الإحتفال المصري مؤخراً بكون الأردن ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابقة ، وهو ما يدل على قوة ومتانة الروابط والعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين .

من جهته، قال المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي ، إنه تم استحداث أفكار جديدة في الفعاليات ، بهدف إثراء العمل الثقافي والفني والمجتمعي والإقتصادي والسياحي، منها جناح خاص للسفارات المعتمدة لدى البلاط الملكي الهاشمي ، لعرض الموروث الثقافي والإجتماعي لهذه الدول ، ليتمكن رواد المهرجان من الاطلاع على ثقافات وتراث شعوبها ، حيث سيشهد المهرجان هذا العام مشاركة كل من المملكة العربية السعودية ، وجمهورية مصر العربية، ودولة العراق، ودولة قطر، وسلطنة عمان، والولايات المتحدة المكسيكية، واليابان، إضافة إلى الجناح الأردني.

وفي إطار الشراكة والتعاون ما بين المهرجان والمؤسسات العامة، ومؤسسات القطاع الخاص، أكد سماوي على استمرارية هذه الشراكة، وحرص إدارة المهرجان على دعم المجتمع المحلي وتمكينه من القيام بدوره، مبيناً أنّ وعي وثقافة أبناء جرش من أبرز عوامل نجاح المهرجان.

كما أكد سماوي على دور بلدية جرش ومجلس المحافظة والجمعيات والهيئات الثقافية ومؤسسات الإعلام الوطني في ذلك ، مشيراً إلى أهمية المهرجان كنافذة سياحية وانعكاسه على مجمل الحركة السياحية في الأردن .

ونوه سماوي إلى أنّ مهرجان جرش سيحتفي هذا العام بمئوية مدرسة السلط الثانوية، تحت عنوان “محبرة الأردن”، من خلال ندوة لكتّاب وشخصيات أردنية وعروض فلكلورية عربية ومحلية، وعرض لمقتنيات الشاعر الأردني الراحل حسني فريز، وكذلك عرض لمقتنيات تجسد تاريخ وعراقة مدرسة السلط الثانوية، إضافة إلى إطلاق مغناة “أم المدارس” التي تتحدث عن عراقة المدرسة ودورها التنويري، وفيلم يوثق لتاريخ المدرسة وإسهامات خريجيها في بناء الأردن.

وتحدث نقيب الفنانين الأردنيين، المخرج محمد يوسف العبادي، عن الأثر الكبير الذي يحدثه مهرجان جرش في الساحة الفنية الأردنية والعربية، مؤكداً أنّ المهرجان كان وما يزال، يشكل نافذة كبرى للفنان الأردني للظهور في أحد أكبر المحافل الفنية على الصعيد العربي والعالمي، مثمناً دور المهرجان في إشراك الفنان الأردني في جميع مفاصل البرنامج الفني والثقافي، فضلاً عن الاستعانة بجهود أعضاء النقابة من التقنيين والفنيين.

بدوره، أثنى رئيس بلدية جرش الكبرى، أحمد هاشم العتوم، على التشاركية الكبيرة القائمة بين بلدية جرش وأبناء مجتمعها المحلي، مع المهرجان ، مشيداً بحجم الإنجاز والتواصل بين جميع الأطراف المعنية ، للخروج بنتائج مثمرة تؤدي إلى نجاح فعاليات المهرجان، للإسهام في رسم الصورة الحضارية التي تعكس رؤية الدولة الأردنية.

وفيما يلي، البرنامج التفصيلي للمهرجان:

حفل الافتتاح: “نهر الذهب”

تبدأ فعاليات المهرجان رسمياً من المسرح الشمالي، بحفل الافتتاح الرسمي الذي يحمل عنوان “نهر الذهب”، وهو عبارة عن عمل فني غنائي استعراضي متعدد الوسائط، يبرز مدينة جرش كمهد للحضارات، حيث كانت وما زالت منذ عبق التاريخ ، تحتفي بالإنسانية والفنون والثقافة ، مروراً بالعصر الإغريقي، والروماني، والنبطي، والإسلامي، وذلك من خلال لوحات فنية استعراضية بمشاركة 80 فناناً وفنانة، تعكس الحضارات المتعاقبة، بعناصر الحياة: الأرض، الهواء، الماء، والنار، حيث يظهر الحفل تنوع الفعاليات في مهرجان جرش من خلال الموسيقى، والغناء، وفنون الرقص، والباليه، والفنون الشعبية، والأوبرا، والشعر، والفنون المسرحية بأشكالها المختلفة.

والعمل الفني ، من إنتاج مهرجان جرش للثقافة والفنون ، عن نص من تأليف مفلح العدوان ، وإخراج لينا التل .