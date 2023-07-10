لأول مرة.. الحكومة تطلق منصة “استثمر في الأردن” للمستثمرين في المملكة

وطنا اليوم – أطلقت وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، منصة “استثمر في الأردن” (Invest.jo)، والتي تعد أول منصة إلكترونية خاصة بالمستثمرين في المملكة، وتشتمل على اللغتين العربية والإنجليزية.

وتستهدف منصة “استثمر في الأردن” تسهيل التواصل مع المستثمرين على المستوى المحلي والعالمي، كما تساعدهم في التعرف على بيئة الأعمال في المملكة.

ومن جانبها، أوضحت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن منصة “استثمر في الأردن” تأتي ضمن مواكبة سياسة الاستثمار واستراتيجية الترويج للفترة من 2023-2026 وقد تم قرارها من قبل مجلس الاستثمار مؤخرا، ضمن خطط عمل الوزارة التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، والتي تعمل على جذب وتشجيع الاستثمار واستدامة المناخ الاستثماري، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.

وبينت أن منصة استثمر في الأردن” تساعد المستثمر على التعرف على المعلومات التي يحتاج إليها خلال عمله في المملكة، ومنها: “التعرف على الإطار التشريعي للاستثمار، والخطوات الأساسية لتسجيل وترخيص المشاريع وبشكل إلكتروني، وحزمة الإعفاءات والامتيازات التي تُمنح للنشاط الاقتصادي، سواء داخل أو خارج المناطق التنموية والحرة”، إلى جانب التعرف على أهم مزايا وفرص الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والتعرف على قصص النجاح لاستثمارات في قطاعات اقتصادية متنوعة بالمملكة.

واستطردت أنه من خلال المنصة يمكن التعرف على 21 فرصة استثمارية بحجم استثمارات يصل إلى مليار دينار أردني، متنوعة قطاعيا وجغرافيا ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية ومتوائمة مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وتسهل المنصة التعرف على مزايا الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في استراتيجية ترويج الاستثمار 2023-2026 والتي تشتمل على عدد من القطاعات، وهم: “الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العلوم الحياتية، الرعاية الصحية، السياحة، التعدين، الصناعات الغذائية، المحيكات والملابس، صناعة الأفلام، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وأكدت أنه سيتم تحديث هذه الفرص باستمرار بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إدراج دراسات قطاعية وفرص استثمارية جديدة دوريا بداية من الشهر المقبل.

ونوهت إلى أن منصة “استثمر في الأردن” invest.jo ستتضمن خارطة استثمارية تفاعلية تشتمل على عدد من القطاعات والفرص الاستثمارية المطروحة على مستوى جميع مناطق ومحافظات المملكة، حيث سيتمكن المستثمر من معرفة المعلومات الأساسية المتعلقة بالفرصة التي يرغب بالاستثمار بها.

ويذكر أن منصة استثمر في الأردن Invest.jo تم تأسيسها بالتعاون مع برنامج USAID للإصلاح الاقتصادي، بهدف دعم جهود المملكة في عمليات الإصلاح الشامل والمستدام من خلال العمل على تطوير وإصلاح السياسات، بالإضافة إلى تسهيل الاستثمارات وتعزيز تنافسية البيئة الاقتصادية.

يمكن الدخول إلى منصة “استثمر في الأردن” عبر الموقع الإلكتروني invest.jo.