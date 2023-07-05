المقدم قاسم الحردان رجل القانون والميدان صاحب الإنجازات في سطور

كتب كل من رئيس جمعية الكتاب الألكترونيين الأردنيين وناشر وكالة سباي سات نيوز الإعلامي أحمد صلاح الشوعاني والإعلامي محمد العثامنة

عندما نتحدث عن الشخصيات الوطنية التي تعمل ليلاً ونهاراً من أجل الوطن والمواطن دون إنتظار أي مقابل فإننا نعجز عن وصف هذه الشخصيات التي تحمل جميع الصفات التي يحتاجها الوطن فإننا نقف عاجزين عن الكتابة والوصف لأننا لن نوفيهم حقهم لما قدموه للوطن والمواطن دون إنتظار المقابل.

اليوم سنتحدث عن شخصية أردنية أمنية وطنية تملك العديد من الصفات التي تؤهلها لدور القيادة ، شخصية تحمل جميع الصفات التي نحتاجها في مكان المسؤولية الحقيقية في القيادة ، نتحدث عن رجل أمن يحمل الكثير والكثير من الصفات التي جعلته أنموذج حقيقي لرجل الامن.

اليوم حديثنا عن رجل القانون ورجل المهام الصعبة رجل الأمن صاحب الكلمة الحرة الصادقة المؤتمن على حياة و أرواح الكثيرون “المقدم قاسم الحردان ” الذي له من أسمه نصيب.

الحردان تسلح بالخبرة والإخلاص وحب الوطن ، يملك رؤية إستراتيجية يوظفها في إدارة الأعمال الوطنية ليخدم بها الوطن والمواطن دون كلل أو ملل يعمل ليلاً ونهاراً من أجل تطبيق القانون وحماية الممتلكات والأرواح همه الأول والأخير أن يرى الجميع بخير.

الحردان من رجال الأمن المميزين الذين همهم الأول والأخير حماية الوطن ومنع إنتشار العنف والجريمة فهو ممن كرسوا حياتهم وأروحهم فداءاً للوطن ، لا يملك الحردان العصا السحرية من أجل التغيير ولكنه يملك العقل والحنكة والخبرة في إدارة الأمور مها كانت فهو لا يعرف طريق المستحيل.

مستمع جيد لما يدور حوله لا يعرف طريق المستحيل في حياته العملية ، يعمل على تعبيد الطريق بمسارها الصحيح أمام الجميع وخاصة من يعملون معه ، تجده في الميدان الرفيق والصديق والأخ المساند للجميع وفي كل مكان تراه على مدار الساعة لأنه يحب أن يكون قريب من الجميع ليطلع على جميع الأمور بشكل أوسع ، عبقري يجمع بين الخبرة العلمية والعملية والتخطيط والفكر والإبداع الإداري لإنجاح أي عمل يقوم به.

يمتلك الحردان الخبرة الطويلة والسيرة الذاتية العطرة النقية التي تؤهله ليكون أسمه أسطورة بين الأساطير التي تستحق من الجميع الوقوف عندها وتسليط الضوء على الإنجازات التي أستحق عليها التكريم خلال مسيرته العلمية و العملية.

الحديث طويل وسيطول كثيراً لأننا نتحدث عن شخصية وطنية تحمل في تاريخها العلمي و العملي الكثير من الإنجازات التي تستحق أن تدرس في المدارس و الجامعات والكليات والمعاهد المختصة في عمل القانون والأمن و العسكرية بكافة أشكالها .

قبل الختام نعتذر لأننا لم ولن نوفيه حقه في الكتابة والوصف فـالحردان أسم كبير يستحق أن نوفيه حقه فهو رجل الأمن ورجل القانون صاحب الأخلاق والرسالة الأمنية يستحق أن نتحدث عنه ونعجز عن وصفه والحديث عنه يحتاج منا الكثير والكثير وخاصة أننا نتحدث عن رجل صنع أسمه ووضعه بين أسماء رجال الوطن الشرفاء الذين سطروا أسمائهم بماء من ذهب.

وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.