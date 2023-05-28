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رئيس عمان الأهلية يؤكد ضرورة زيادة نشر التوعية المرورية لدى الطلبة

منذ ثانيتين
رئيس عمان الأهلية يؤكد ضرورة زيادة نشر التوعية المرورية لدى الطلبة

وطنا اليوم:أكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الاهلية على ضرورة زيادة تفعيل دور الجامعة في نشر التوعية بين الطلبة للحد من حوادث السير والالتزام بالتعليمات المرورية .
وأضاف: ان الأردن من أكثر دول العالم في ارتفاع نسب الوفيات جراء حوادث السير، وأن الحملات الإعلانية وتغليظ العقوبات جيدة للحفاظ على حياة السائقين وحياة الآخرين.
جاء ذلك خلال تسلُّم رئيس الجامعة التقرير السنوي لحوادث السير لعام 2022 والصادر عن إدارة السير، حيث قام بتسليمه الرائد سليم العبابنة رئيس قسم إدارة سير البلقاء.
وقال الرائد سليم العبابنة: ان الأردن يشهد ازديدا سنويا في اعداد السكان وبنظره سريعة على نتائج الحوادث المرورية في الأردن لعام 2022 نجد أنه وقع 169404 حادثا مروريا، منها (11510) حادثا نتج عنها إصابات بشرية أدت الى خسارة (562) انسان واصابة (805) شخص بإصابات بليغة و (6739) شخص بإصابات متوسطة و (9552) شخص بإصابات بسيطة.
**ويذكر أنه بتوجيهات ملكية سامية قامت مديرية الأمن العام بإعداد خطة استراتيجية مرورية للأعوام (2022-2023)، والتي تهدف الى تحسين الواقع المروري وتفعيل منظومة المرور بشكل أمثل.


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