بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رأي وطنا اليوم

رغم المقولة الشهير للخصاونة “القادم اجمل” …البنك الدولي يحذر الأردنيين من المزيد من الفقر وصدمات محتملة

منذ 4 ثواني
رغم المقولة الشهير للخصاونة “القادم اجمل” …البنك الدولي يحذر الأردنيين من المزيد من الفقر وصدمات محتملة

 

 

وطنا اليوم –   الطاقم الاقتصادي الحالي يتلقى انتقادات حتى من داخل أروقة الدولة والحكومة ومؤسسات القرار، بسبب قصور الخطط التنفيذية والإجرائية التي تم تحضيرها ضمن مسار وثيقة التمكين الاقتصادي في البلاد. ولم تعرف بعد طبيعة المقاربة الاقتصادية السياسية الإقليمية المطلوبة من الأردن حتى ينفذ من عنق الزجاجة، على حد تعبير رئيس الوزراء الأسبق الدكتور هاني الملقي.

 

ومن غير المعروف أيضاً ما إذا كان الضغط الاقتصادي على الأردن وتركه دون معونات ومساعدات حقيقية تحدث أثراً فاعلاً في الدورة الاقتصادية وتنشيطها، هدفاً تجمع عليه بعض الأطراف الدولية والإقليمية المهمة، وخصوصاً العربية أم أنه مجرد صدفة ناتجة عن تحولات درامية في الموضوع الاقتصادي والنقدي والاستثماري على المستوى الإقليمي والعالمي.

 

لكن في كل الأحوال، الصعوبات التي يواجهها المواطن الأردني وفقاً لتقدير البنك الدولي قد تصبح أقسى لاحقاً، لكن تلك القسوة يفترض أن تبددها مسارات التمكين الاقتصادي التي وعدت بقدر من الاسترخاء وبتحصيل مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات، وبجذب استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وهو هدف وصف مبكراً بأنه طموح للغاية وغير واقعي، لا بل رومانسي في كل الأحوال.

 

وتلك الرومانسية، في رأي الوزير السابق والخبير الاقتصادي البارز الدكتور محمد الحلايقة، ليست هي المقاربة الأمثل للتعامل مع الحقائق والوقائع على مستوى دور ونشاط البيئة الاقتصادية الأردنية في ظل التقلبات الإقليمية.

 

واعتبر في وقت مبكر أن الطموحات المبالغ فيها بعيداً عن الواقعية في القراءة والتشخيص قد تصبح جزءاً من المشكلة لاحقاً، معتبراً أن السياسات الحكومية تحاول وتناضل لتأسيس المقاربات، لكنها قد لا تكون في مستوى الإنتاجية المطلوبة.

 

ويعتبر تنشيط الوضع الاقتصادي من المسائل المختلف عليها والمثيرة للتجاذب بين النخب الأردنية بصيغة غير مسبوقة، في الوقت الذي لم يعرف فيه سبب من أي صنف يفسر بقاء طاقم اقتصادي تقريباً لا يتحرك ضمن أي خطة واضحة من أي نوع في الاتجاهات المرتبطة بجذب الاستثمارات أو بتأسيس شراكة حقيقية ومنتجة مع القطاع الخاص.

 

ويبقى وجود الطاقم الاقتصادي وعدم المبادرة إلى تغيير المقاربة والأدوات في المشهد الاقتصادي من الألغاز العصية على الفهم على الأقل لأوساط النخب والصالونات السياسية.

 


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

05:45

لولاية من 5 سنوات.. الأتراك يختارون اليوم رئيسا في جولة الحسم بين أردوغان وكليجدار

05:42

الاردن سيشهد اضطرابات جوية خلال الـ 24 ساعة القادمة

05:38

تعرف على المشروع العراقي الضخم الذي سينافس قناة السويس

05:35

حريق كبير في قاعدة عسكرية إسرائيلية

05:30

العراق : في هذا التاريخ سيتم الربط الكهربائي مع الاردن

05:29

فيديو لنائب رئيس الوزراء يثير موجة تعليقات ساخرة

23:43

رغم المقولة الشهيرة ” القادم اجمل” …البنك الدولي يحذر الأردنيين من “المزيد من الفقر” و”صدمات” محتملة

22:20

عشيرة الهلسه تحتفل بعيد الاستقلال وبقرب زفاف ولي العهد

18:30

العراق يسعى للربط البري مع الاردن

18:24

تركيا تدخل مرحلة الصمت الانتخابي عشية الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية

18:15

بني مصطفى: نسعى لتجويد وتحسين الخدمات والأخذ بآراء المواطنين في الميدان.

17:49

حزب الميثاق ينتقد الحكومة ويؤكد: الحكومة لا تمتلك أي خطة لتحفيز التحديث السياسي 

وفيات

جنازة مهيبة لنقيب المهندسين السابق ماجد الطباعوفيات الخميس 25-5-2023وفيات الأربعاء 24-5-2023نقيب المهندسين السابق ماجد الطباع في ذمة اللهوالد الزميل المحامي محمد قطيشات في ذمة الله