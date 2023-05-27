بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الخرابشة : اتوقع صدور عفو خاص

منذ 3 ثواني
الخرابشة : اتوقع صدور عفو خاص

 

وطنا اليوم –  أكد وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق محمود الخرابشة أن قانون “العفو الخاص” يصدره الملك بتنسيب من مجلس الوزراء، بخلاف آلية إصدار قوانين العفو العام.

وقال الخرابشة في تصريحات صحفية اليوم السبت، إنه بحسب قرائته للمشهد، يتوقع صدور عفو خاص عن بعض القضايا المعينة، وذلك تزامنا مع زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله.

وتوقع أن الجهات المسؤولة بصدد إعداد الكشوفات اللازمة بالجرائم أو الجنح المشمولة بأحكام العفو الخاص، مشيرا الى أن مثل هذا النوع من العفو لن يشمل القضايا الخطيرة مثل القتل والمخدرات والخيانة والتجسس.

وأوضح الخرابشة الفرق بين قانوني العفو العام والخاص، مشيرا الى أن العفو العام يزيل الجريمة ويزيل آثارها كافة ويجتثها من جذورها، أما العفو الخاص يزيل العقوبة فقط.

وحول توقعات إصدار قانون للعفو العام، بين الخرابشة أنه لو كان هناك بوادر لمثل هذا القانون، لتم إعداده من خلال السلطة التنفيذية وتم تقديمه للسلطة التشريعية.

ولفت الخرابشة الى أنه قانون العفو العام يتم إعداده من خلال الحكومة، ويتم عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه أو رفضه أو تعديله، منوها الى أن الدستور بين أنه لا يصدر أي قانون ما لم يقره مجلسا الاعيان والنواب ويصدقه الملك.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

13:18

بالصور..الجالية الأردنية في سلطنة عمان تحتفل بعيد الاستقلال 77 تحت شعار عرس وطني

12:52

مديرية الأمن العام تحذر من الاحوال الجوية الخماسينية وعدم الاستقرار

12:24

إنخفاض ملحوظ في حجم التداول في البورصة وهذه أسماء الشركات الخمسة التي ارتفعت أسهمها

12:15

الجيطان يمثل الأردن في مجلس إدارة منظمة العمل العربية

12:11

أورنج الأردن تشارك الأردنيين أفراحهم وتغير اسم الشبكة احتفالاً بالمناسبات الوطنية

11:11

رئيس بلدية اربد: تقدمت بمشاريع استثمارية الى وزارة الادارة المحلية منذ 6 شهور ولم تصل الموافقة

11:09

ماذا قالت صحيفة الجزيرة الاردنية عن ذكرى الاستقلال؟

11:07

للعام العاشر على التوالي جمعية جائزة الملكة رانيا العبدلله للتميّز التربوي وزين تُجدّدان اتفاقيتهما الاستراتيجية

09:58

دراسة طلب لترخيص خدمة انترنت جديدة

09:29

إنتَ الصبيحي تبع الضمان..؟

07:19

هؤلاء الضيوف سبحضرون حفل زفاف الامير

07:14

ماقصة اليخت؟ .. وماهو جهاز المخابرات المسؤول عن تفجير “نورد ستريم”

وفيات

جنازة مهيبة لنقيب المهندسين السابق ماجد الطباعوفيات الخميس 25-5-2023وفيات الأربعاء 24-5-2023نقيب المهندسين السابق ماجد الطباع في ذمة اللهوالد الزميل المحامي محمد قطيشات في ذمة الله