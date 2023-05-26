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تناقضات وزارة الزراعة بين إعلان موافقة السعودية والوعود بالسماح باستيراد الأغنام الاردنية 

منذ ساعة واحدة
تناقضات وزارة الزراعة بين إعلان موافقة السعودية والوعود بالسماح باستيراد الأغنام الاردنية 

وطنا اليوم – في خبر صدر عن وزارة الزراعة ونشرته وطنا اليوم 

أعلن وزير الزراعة خالد حنيفات،اليوم الجمعة، وجود وعود سعودية برفع الحظر عن استيراد الأغنام من الأردن قريبا.

وبرر حنيفات القرار السعودي بأنه قرار سيادي يتعلق بالسعودية.

وقالت وزارة الزراعة في بيان سابق، إن رفع الحظر يأتي بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية على موقعها عن انتهاء حالة الحمى القلاعية التي أصابت الأبقار في منطقة محددة.

في خبر آخر صدر عن وزارة الزراعة ونقلته المملكة بتاريخ 14-5 -2023 اي قبل عشرة ايام تقريبا من الخبر الصادر اليوم الجمعة ، أعلنت وزارة الزراعة أن السعودية رفعت الحظر المؤقت المفروض منذ بداية العام الحالي عن استيراد الأغنام من الأردن.

وقالت الوزارة  حينها في بيان، إن رفع الحظر يأتي بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية قبل 60 يوما بالإعلان على موقعها عن انتهاء حالة الحمى القلاعية التي أصابت الأبقار في منطقة محددة.

ثمة مفارقة في بياني وزارة الزراعة الاول اعلنت فيه موافقة الجانب السعودي لتعود اليوم الجمعة في بيان آخر تتحدث عن وعود بالموافقة ، الأمر الآخر يتعلق بتبرير وزير الزراعة حنيفات حول موضوع قرار منظمة الصحة العالمية بما يتعلق بالحمى القلاعية في حين ورد على لسان الوزير نفسه في الخبر الصادر بتاريخ 14-5 والذي نقلته المملكة بأن منظمة الصحة العالمية اعلنت انتهاء حالة الحمى القلاعية .


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