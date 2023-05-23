الكاتبه والناشطه الاعلامية أماني قاسم تهنىء جلالة الملك بزفاف ولي العهد

وطنا اليوم – هنأت الكاتبة والناشطة الاعلامية أماني قاسم بإسمها وبإسم أبناء عشيرتها وزملاءها الصحفيين في كافة المؤسسات الاعلامية جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله والأسرة الهاشمية بمناسبة زفاف ولي العهد وفيما يلي نص التهنئة:

بإسمي أماني قاسم وبإسم أبناء عشيرتي وزملائي الصحفيين في كافة المؤسسات الاعلامية أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك لمقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك المفدى عبد الله الثاني ابن الحسين وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله والأسرة الهاشمية بمناسبة زفاف ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الأنسة رجوة آل سيف أدام الله الأفراح في وطننا الغالي وبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بالخير.