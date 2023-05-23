الفريحات يقترح مبادرة ابتهاجا بالزفاف الملكي وعيد الاستقلال

وطنا البوم – قدم المستشار والعقيد المتقاعد رائد الفريحات، اقتراحا تضمن مبادة مجتمعية يشارك بها أبناء الوطن جميعا، وفي سائر محافظات المملكة، بمناسبة عيد الاستقلال الـ 77، وحفل زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين ابن عبدالله الثاني.

وبحسب الفريحات، فإن المبادة تشتمل على أن يقوم كل مواطن أردني بالتنظيف أمام منزله، وإظهار معالم الزينة والفرح من خلال تعليق أعلام الأردن وصور عريس الوطن، سمو ولي العهد المحبوب، وجلالة الملك المعظم.

وقال الفريحات، إن اظهار الفرح ورسم البهجة بهذه المناسبات الوطنية، مؤشر على وفاء الأردنيين لقيادتهم الهاشمية الذي تقود مسيرة بناء الوطن نحو التقدم والبناء والتطوير، مشيرا إلى أن الفرحة بالزفاف الملكي يجب أن تدخل كل بيت أردني وترسم أجواء السعادة في أرجاء الوطن.

وشدد الفريحات، على دور أمانة عمان والبلديات والمجالس المحلية والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، بإنجاح الفعاليات الوطنية والمبادرات المجتمعية التي تأتي في إطار ” فرحة الأردنيين” بزفاف سمو ولي العهد ومناسبات الوطن العزيزة.

وقدم الفريحات، التهنئة إلى مقام جلالة الملك وجلالة الملكة وأبناء الوطن كافة بمناسبة حفل زفاف سمو ولي العهد، وعيد الاستقلال، داعيا المولى القدير أن يحفظ الوطن وقيادته ويحفظ الأردن من كل مكروه أو سوء .