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حقيقة الخبر المتداول حول صرف مبلغ 100 دينار لرفاق السلاح في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين

منذ ساعتين
حقيقة الخبر المتداول حول صرف مبلغ 100 دينار لرفاق السلاح في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين

وطنا اليوم – تداول أردنيون بشكل واسع صورة لخبر عاجل يظهر على شاشة قناة المملكة يفيد أن جلالة الملك عبدالله الثاني يوجه بصرف مبلغ 100 دينار لرفاق السلاح في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين.

بعد التحري عن حقيقة الخبر تبين انه يعود  لتاريخ 15 -02- 2022، وفي هذا اليوم وجه جلالة الملك بصرف مبلغ 100 دينار لرفاق السلاح من العاملين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، والمتقاعدين العسكريين.

وجاء ذلك بمناسبة “يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى”، الذي يصادف يوم (الخامس عشر من شباط/ فبراير من كل عام).


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