اعلام اردنية للبيع ولكن من يشتري ؟

بكر خازر المجالي

هذا ما شهدته في بعض المناطق في عمان ، يحملون اعلام اردنية بكميات كبيرة للبيع بمناسبة عيد الاستقلال لوجود فعاليات حول الموضوع ، ولكن كم هو حجم الشراء ؟ لا اريد أن أذكر النسبة ، ولكن كثيرا وفي منطقة المدينة الرياضية حين تكون هناك مباريات تنشط عملية بيع اعلام النوادي المشاركة ، ويكون البيع كثيرا ، وكثيرا ما تباع اعلام النوادي الاوروبية ويرفعونها على سياراتهم ويجوبون الشوارع بها ، وكأن دخل على انتمائنا هذا الانتماء الى يوفنتوس ورويال مدريد ، واصبحنا نحفظ اسماء اللاعبين اكثر من اسماء قادتنا وشهدائنا وقرانا وغير ذلك .

ربما بمناسبة يوم العلم الاردني 16 نيسان الماضي تم توزيع عشرات الالاف من اعلامنا الاردنية ، وانا شخصيا لا استطيع احصاء ما شاهدته من اعلام على بيوت وسيارات مختلفة عن عشرين علما ، وبالطبع مع استثناء السيارات الرسمية التي كانت ترفع هذا العلم ،

اهل نحن بحاجة الى ثقافة العلم وما يعنيه بمثل معنى علم يوفنتوس ؟؟؟