بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

اعلام اردنية للبيع ولكن من يشتري ؟

منذ ساعة واحدة
اعلام اردنية للبيع ولكن من يشتري ؟

بكر خازر المجالي
هذا ما شهدته في بعض المناطق في عمان ، يحملون اعلام اردنية بكميات كبيرة للبيع بمناسبة عيد الاستقلال لوجود فعاليات حول الموضوع ، ولكن كم هو حجم الشراء ؟ لا اريد أن أذكر النسبة ، ولكن كثيرا وفي منطقة المدينة الرياضية حين تكون هناك مباريات تنشط عملية بيع اعلام النوادي المشاركة ، ويكون البيع كثيرا ، وكثيرا ما تباع اعلام النوادي الاوروبية ويرفعونها على سياراتهم ويجوبون الشوارع بها ، وكأن دخل على انتمائنا هذا الانتماء الى يوفنتوس ورويال مدريد ، واصبحنا نحفظ اسماء اللاعبين اكثر من اسماء قادتنا وشهدائنا وقرانا وغير ذلك .
ربما بمناسبة يوم العلم الاردني 16 نيسان الماضي تم توزيع عشرات الالاف من اعلامنا الاردنية ، وانا شخصيا لا استطيع احصاء ما شاهدته من اعلام على بيوت وسيارات مختلفة عن عشرين علما ، وبالطبع مع استثناء السيارات الرسمية التي كانت ترفع هذا العلم ،
اهل نحن بحاجة الى ثقافة العلم وما يعنيه بمثل معنى علم يوفنتوس ؟؟؟


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

19:46

مهيدات : لن نستقبل معاملات ورقية لـ10 خدمات حكومية

19:39

عزايزة: حواراتنا منفتحة مع الجميع وخاصة المرأة والشباب

19:31

جيش الاحتلال : هُناك إجراء يلوح في الأفق ضدّ طهران

19:26

العثور على افعى بالقرب من ساحة مدرسة في عمان

19:22

مبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة معرض طلابي في فيلادلفيا‎‎

19:20

تحريج 150 كم من الطرق وعطاء لتحريج 4 آلاف دونم

19:17

أطفال مؤسسة الحسين يحتفلون بالأمير الحسين

19:16

البكالوريوس في الحقوق للمرحوم محمد مصلح الطراونة من عمان الأهلية

19:13

غرفة تجارة المفرق تنظم لقاءً للفعاليات الاقتصادية والشبابية مع (JEDCO)

19:10

مديرية سحاب تدخل ترتيب الذهب في الألعاب الرياضية الثامنة

19:06

خزنة البترا تتزين احتفاء بزفاف ولي العهد

17:56

بنك الإسكان يقيم فعالية ترفيهية لعملائه في فرع Iskan Young

وفيات

الحاجة هند نظمي التلهوني ( ام منصور ) في ذمة اللهالإعلامي البارز غالب الحديدي في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 23-5-2023وفيات الاثنين 22-5-2023التربية تنعى الطالب عمار الغوانمة