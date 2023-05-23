مصدر: سعر تذكرة تلفريك عجلون بين 4 و 8 دنانير

وطنا اليوم:رجح مصدر مطلع افتتاح مشروع التلفريك في منطقة عجلون التنموية الشهر المقبل الذي يعتبر أول مشروع يقام فيها منذ إعلانها منطقة تنموية العام 2009.

وقال المصدر إن “شركة المجموعة الأردنية للمناطق التنموية والحرة التي تعتبر صاحبة المشروع أنهت جميع التجهيزات اللازمة ومراحل التجريب للمشروع فيما ينتظر أن يتم افتتاحه رسميا الشهر المقبل على أبعد تقدير”.

ولفت المصدر إلى أن سعر بيع تذكرة استخدام التلفريك للمواطنين ما تزال قيد النقاش وستكون ضمن مستويات مقبولة بما تغطي الكلف التشغيلية للمشروع، متوقعا ان يترواح سعر التذكرة بين 4 و 8 دنانير ويبلغ طول المشروع حوالي 2.5 كيلومتر فيما وصلت كلفته الإجمالية إلى 11 مليون دينار. وتبدأ المحطة الاولى من القطعة المخصصة للشركة ضمن اراضي منطقة عجلون التنموية، فيما ستكون المحطة الثانية للخروج بالقرب من قلعة عجلون، اذ يشغل المشروع حوالي 40 عربة وقابل للزيادة حتى 60 عربة، وكل عربة سعتها 8 ركاب.

وكانت ” مجموعة المناطق التنموية والحرة” بدأت نهاية العام الماضي بالتشغيل التجريبي للمشروع فيما اكدت في تصريحات سابقة أن نظام تلفريك عجلون آمن 100 % بإقرار شركة متخصصة.

ويوفر المشروع فرص استثمارية عند مدخل كل محطة لإقامة محال تجارية ومطاعم، إضافة الى تخصيص مساحة لعرض وبيع المنتجات اليدوية فيما يهدف المشروع إلى جذب الاستثمارات للمنطقة وتنمية النشاطات السياحية والخدمية وجذب السياح العرب والأجانب، كما سيسهم في تشغيل الأيدي العاملة من أبناء المجتمعات المحلية.

وكانت الحكومة قررت في العام 2016 دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية في شركة واحدة تحمل مسمى “المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية”، بهدف توحيد العمل في ظل وجود تشابه في أعمال وغايات دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية الأردنية.

وتعمل الشركة على‌ تملك وإدارة وتنمية وتطوير الأراضي داخل المناطق التنموية والحرة، بما فيها القيام بأعمال البنية التحتية وكذلك إنشاء وإدارة وتطوير المرافق والخدمات اللازمة والقيام بجميع التصرفات اللازمة لممارسة أي نشاط اقتصادي.