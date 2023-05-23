السعايدة يؤكد استعداد الطاقة والمعادن دعم نظيرتها الفلسطينية

وطنا اليوم: أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة حرص الهيئة على الاستمرار في ترسيخ علاقات الشراكة لتعزيز التعاون وتقديم كامل الدعم الفني وتبادل المعرفة والخبرات لدعم الأشقاء في دولة فلسطين، جاء ذلك خلال لقاء السعايدة رئيس هيئة تنظيم الكهرباء في دولة فلسطين الشقيقة على هامش اجتماعات المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء الذي عقد في مدينة دبي.

ودعا المهندس السعايدة كافة الدول المشاركة في المنتدى لدعم الأشقاء في فلسطين بكل ما لديهم من خبرات وقدرات في سبيل تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية الفلسطينية وتعزيز استقرارية النظام واعتماديته من خلال نقل الخبرات المكتسبة في هذا المجال.

على الصعيد ذاته أشاد رئيس المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء بالمنظومة الكهربائية في الأردن ووصفها بالمتميزة وان لدى الأردن خبرات فنية رائدة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

ورحب بالاستفادة من التجربة الأردنية في مجال التنظيم والرقابة على قطاع الطاقة وتعزيز شبكة الربط الكهربائي بين البلدين الشقيقين.

واكد السعايدة حرص الهيئة على استمرار التعاون مع الهيئات الرقابية العربية والدولية لتبادل الخبرات وتنمية مهارات وقدرات الكوادر العاملة في القطاع والاستفادة من التجارب المشتركة.

ويرأس المهندس السعايدة الوفد الأردني المشارك في اعمال المنتدى الذي يضم مدير الضابطة العدلية ومدير الشؤون المالية والإدارية في الهيئة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الهيئات الرقابية العربية في قطاع الطاقة الكهربائية.