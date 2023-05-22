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ما الذي يحدث في المجلس الأعلى للمناهج؟

22 مايو 2023
ما الذي يحدث في المجلس الأعلى للمناهج؟

 

 

وطنا اليوم – علمت وطنا اليوم بأن المجلس الأعلى للمناهج قد وافق على تعيين عمر أبو غليون نائبًا لمدير المركز تمهيدًا لإبعاد  شيرين حامد المديرة الحالية عن المناهج.

 

علما  أن هذه الوظائف يتم إشغالها بإختصاصات تربوية رفيعة المستوى ومن وجوه تربوية.

كان مراقبون يتوقعون  أن يزداد المركز الوطني للمناهج مهنية بعد تعيين د محي الدين توق رئيسًا للمجلس الأعلى، كونه أول تربوي
شبه محترف يقود المجلس بعد أن سلمت الدولة قيادته لبيولوجي وطبيب، لكن على ما يبدو أن الرئيس الجديد ما زال يعمل امتنانًا لمن عينوه بعيدًا عن المصلحة الوطنية!
د ابو غليًون هو ليس موظفًا في الدولة، ولم يمارس أي عمل في الأردن، وتم تعيينه براتب فلكي على سبيل شراء الخدمات.
وتسإلون عن الوطن والمناهج
فأقول هما من شأن ربي!!


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