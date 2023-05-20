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رئيس الجامعة الاردنية السابق يهاجم وزير التربية

منذ 4 ساعات
رئيس الجامعة الاردنية السابق يهاجم وزير التربية

 

وطنا اليوم – هاجم رئيس الجامعة الاردنية السابق عبدالكريم القضاة وير التربية والتعليم والتعليم العالي ونائب رئيس المركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور عزمي محافظة ، حيث قال القضاة بان الوزير لا وقت لديه للجامعات .

واشار القضاة الى ان وزير التعليم العالي اصبح في الغالب وزير التربية،ويمكن نائبا لرئيس المركز الوطني لتطوير المناهج!؟ولا يعطي التعليم العالي الا القليل من وقته.

اصبح آداء الوزير ومجلس الوزارة غير شفاف،وجهوي،ومربك للجامعات،
واقترح القضاة البديل وذلك بإلغاء الوزارة ومجلسها،وتكليف اسرة الجامعة بانتخاب رئيسها.


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