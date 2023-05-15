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الحنيفات: قطاع النخيل يوفر 8 آلاف فرصة عمل في الأردن

منذ 6 ثواني
الحنيفات: قطاع النخيل يوفر 8 آلاف فرصة عمل في الأردن

وطنا اليوم:قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن معدل النمو السنوي في مساحة النخيل المزروعة في الأردن، تبلغ حوالي 10 بالمئة.
وأضاف الحنيفات خلال توقيع مذكرة التفاهم لتنفيذ مهرجان الدولي للتمور الأردنية لعام 2023، المنوي نوي انعقاده في تشرين الثاني/ نوفمبر بالعاصمة عمان، أن قطاع النخيل يساهم بتشغيل حوالي 8 آلاف فرصة عمل منها 40 بالمئة من النساء، حيث يقدر إنتاج الأردن من تمر المجهول حوالي 30 ألف طن بمعدل زيادة سنوية تقدر بـ80 بالمئة.
وأشار إلى أن الأردن يصدر حوالي 50 بالئمة من إنتاجه من المجهول والبرحي بأعلى المعايير للسوق العالمية (دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وشرق آسيا وتركيا وشمال افريقيا)، بينما يستورد الأردن حوالي 15 ألف طن من الأصناف الأخرى من المملكة العربية السعودية ودول الخليج والعراق وقد ارتفع معدل استهلاك الفرد من التمور في المملكة خلال السنوات الخمس الماضية من 1.5 كغم للفرد إلى حوالي 3.3 كغم للفرد سنويا


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