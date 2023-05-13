بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

وكالة فيتش تثبت التصنيف الائتماني للأردن مع نظرة مستقبلية مستقرة

منذ 6 ثواني
وكالة فيتش تثبت التصنيف الائتماني للأردن مع نظرة مستقبلية مستقرة

وطنا اليوم-أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم السبت، تصنيف الأردن طويل الأجل للعملات الأجنبية عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وجاء هذا التأكيد بعد زيارة وكالة فيتش للمملكة في نيسان الماضي، في زيارة رسمية تم خلالها لقاء بوزير المالية محمد العسعس، ومحافظ البنك المركزي عادل الشركس.

وأشارت وكالة التصنيف إلى نجاح الأردن في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والتقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية.

ويأتي التصنيف المستقر على الرغم من قيام وكالة فيتش ووكالات التصنيف الائتماني الأخرى بخفض التصنيف الائتماني للعديد من الدول حول العالم.

ويُعزى الحفاظ على تصنيف الأردن إلى تفوق الأردن على إدارة عجز الحكومة العامة في عام 2022 عند 2.7 بالمئة (أقل من 3.7 بالمئة التي توقعتها وكالة فيتش في تقريرها الأخير).

كما تفوق الأردن على التوقعات في نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث حقق نموًا بنسبة 2.5 بالمئة في عام 2022.

ويأتي ذلك بعد “سلسلة من الصدمات الإقليمية والعالمية على مدى العقد الماضي”.

ووفقًا لفيتش، تمكن الأردن من حماية الاقتصاد من تأثير الحرب في أوكرانيا بسبب التخطيط الاستراتيجي للمالية العامة.

كما يُستشهد ببرنامج صندوق النقد الدولي الأردني المستقر، كمؤشر رئيسي في الحفاظ على تصنيف الأردن.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

09:22

مثل المنطق بالفلسطينيين لا يليق…بقلم مصطفى منيغ /طنجة

22:40

في ظل استمرار الاشتباك العسكري…مساعي حثيثة لوقف التصعيد في غزة

20:50

نصرالله : مع كل حادثة تحصل يتم اتهام الحزب بتجارة الكبتاغون

20:36

شباب: العزوف عن المشاركة الحزبيّة يعزى إلى غياب الثقافة وعدم فهم التشريعات

20:27

رسالة من عمان لواشنطن: خففوا تدخلات الملحق التجاري .. لدينا إحتياجات ملحة

20:11

آلاف الزوار يرتادون المواقع السياحية في عجلون

20:07

د. الضمور: المشاركة الحزبية للطلبة في الجامعات ملحة لرسمهم والاجيال القادمة

19:44

لشكه في سلوكها ..سكب البنزين عليها وهي نائمة

19:35

مخاوف من انهيار صفقتا الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان

19:27

استشهاد قيادي كبير في الجهاد الإسلامي في غزة بضربة جوية

19:20

خلال حفل أقامته النقابة العامة للعاملين في المناجم .. البوتاس العربية و الفوسفات الأردنية تحتفيان بعمالهما

19:14

بلديات غزة: 200 بئر مياه مهددة بالتوقف عن الضخ

وفيات

وفيات الجمعة 12-5-2023وفيات الخميس 11-5-2022وفيات الأربعاء 10-5-2023رئيس الوزراء ينعى الدكتور عارف البطاينةحزب ارادة ينعى الدكتور عارف العلي البطاينة