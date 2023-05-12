ارتفاع حجم التداول الأسبوعي في بورصة عمّان 2.5%

وطنا اليوم:بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 07/05 – 11/05 حوالي (5.7) مليون دينار مقارنة مع (5.5)مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع (2.5%).

وبلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي (28.3) مليون دينار مقارنة مع (22.1)مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ (28.6) مليون سهم، نفذت من خلال (15507) عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره (11.60) مليون دينار وبنسبة (40.96%) من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره (10.19) مليون دينـار وبنسبـة ( 35.96%)، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره (6.54) مليون دينار وبنسبة (23.08%).

أما عن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى (2477.4) نقطة مقارنة مع (2456.1) نقطة للأسبوع السابق بإرتفاع نسبته (0.87%). وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة (0.6%) , و ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة (1.88%) , و ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة (0.31%) .

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها (129) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن (65) شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم (37) شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي مجموعة العصر للاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (23.08%) , البتراء للتعليم حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (13.33%) , المتكاملة للنقل المتعدد حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (11.63%) , الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (10.45%) , والإحداثيات العقارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (10.34%) .

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الطاقات الكامنة للاستثمارات حيث انخفض سعر السهم بنسبة (20.21%), الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها حيث انخفض سعر السهم بنسبة (11.67%), الفنادق والسياحة الاردنية حيث انخفض سعر السهم بنسبة (9.05%), الاردنية الفرنسية للتأمين حيث انخفض سعر السهم بنسبة (8.82%), وآفاق للطاقة حيث انخفض سعر السهم بنسبة (8.30%)