ارتفاع عدد وفيات حادث العدسية إلى 8 حالات

وطنا اليوم:ارتفع عدد وفيات حادث تدهور الشاحنة على 14 مركبة على طريق العدسية إلى 8 حالات وفاة، وفقا لما أفاد مصدر أمني .

ووقع حادث سير مروع على نزول العدسية، مساء الأربعاء، إثر تدهور شاحنة محملة بالحديد، على 14 مركبة.

وأشار إلى أن تدهور الشاحنة أدى إلى سقوط الحمل على عدد من المركبات بمنطقة نزول العدسية.

بدوره قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إنَّ الفرق المتخصّصة من الدفاع المدني والشّرطة تعاملت مساء الأربعاء مع تدهور شاحنة محمّلة بمادة الحديد مما أدى الى سقوط الحمل على عدد من المركبات واشتعال النيران بثلاث مركبات في منطقة نزول العدسية.

وأكد أنه نتج عن الحادث وفاة 8 أشخاص وعدد من الإصابات بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني عملت على إخماد الحريق ومعالجة الحادث ونقل الإصابات إلى المستشفى، مبينا أن الإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث وأُعيد فتح الطريق أمام حركة السير