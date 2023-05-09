39 مليون يورو من بنك الإعمار الألماني لدعم قدرات الأردن في مكافحة الأوبئة

وطنا اليوم:وقع بنك الإعمار الألماني، الثلاثاء، اتفاقية مع وزارة المالية والمركز الأردني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، يخصص من خلالها 39 مليون يورو لدعم المركز في بناء قدراته وإنشاء مركز جديد له.

نائبة مدير بنك الإعمار الألماني في الأردن سوسن عاروري، قالت في بيان، إن الدعم المقدم من الحكومة الألمانية “سيكون مفيدا في بناء قدرات الأردن في مكافحة الأوبئة والأمراض السارية”.

ووقعت الاتفاقية بحضور وزير المالية محمد العسعس، ورئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رائدة القطب ومدير مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن مارك شفيتيه.

وأشارت عاروري إلى أن التمويل الجديد يدعم إنشاء مبنى جديد للمركز، مجهزًا بأحدث التقنيات والمختبرات، فضلاً عن توفير الدعم اللازم في المعدات والتقنيات للهيئات الحكومية الأخرى المشاركة في الصحة العامة.

وأضافت عاروري أن توقيت تقديم الدعم جاء مناسبًا بشكل خاص نظرًا للتحديات العالمية التي فرضتها جائحة كورونا، والحاجة إلى زيادة التعاون على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، حيث تتمثل رؤية المركز في تحقيق التميز والابتكار في الاستعداد والمراقبة والوقاية والاستجابة والبحوث وتوجيه السياسات في مجال الصحة العامة وكلها تهدف إلى ضمان الأمن الصحي.

وبدأ التعاون المالي للحكومة الألمانية عبر بنك الإعمار في ستينيات القرن الماضي مع التركيز بشكل رئيسي على قطاعات التعليم وخلق فرص العمل وكذلك المياه والصرف الصحي، حيث تبلغ قيمة مشاريع البنك الجارية والمتوقعة في الأردن حوالي 1.3 مليار يورو.

وتُعد ألمانيا ثاني أكبر دولة مانحة للأردن بعد الولايات المتحدة، حيث دعمت البلاد بأكثر من 2.7 مليار يورو منذ عام 1960، إضافة إلى أنها تعمل على مشاريع قيد التنفيذ في الأردن بأكثر من مليار يورو، وفق تصريحات سابقة لبنك الإعمار الألماني.

وتعهدت أيضا بتقديم مساعدات تنموية جديدة للأردن بقيمة 413.9 مليون يورو خلال عامي 2022 و2023.