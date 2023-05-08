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هيئة الاعتماد تمنح كلية الحقوق بجامعة عمان الأهلية شهادة ضمان الجودة للمرة الثالثة على التوالي

منذ ساعة واحدة
هيئة الاعتماد تمنح كلية الحقوق بجامعة عمان الأهلية شهادة ضمان الجودة للمرة الثالثة على التوالي

وطنا اليوم:منحت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها كلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية شهادة ضمان الجودة للمرة الثالثة على التوالي بعد تحقيقها متطلبات ضمان الجودة على مستوى الكلية.
واكد رئيس مجلس هيئة الاعتماد الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة حرص الهيئة على تزويد الجامعات بالتقارير الخاصة بجودتها، بهدف تحسين أدائها ورفع سوية التعليم العالي بالمملكة، مبينا أن الهيئة تسعى للارتقاء بمستوى مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وتعزيز قدراتها التنافسية للوصول إلى العالمية.
واشار رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان الى أن جامعة عمان الأهلية هي من المؤسسات الوطنية الرائدة الحاصلة على عدة شهادات في الجودة والاعتماد على المستوى المحلي والعالمي وأشاد بالمستوى المتميز التي تشهده الجامعة والنظرة الشمولية والخدمات المقدمة للطلبة والمستوى التعليمي، والمختبرات والمراكز العلمية المتطورة التي تضمها بالإضافة للمشاريع الريادية والانجازات التي حققتها.
وأكد الأستاذ الدكتور مصلح الطراونة نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية / عميد كلية الحقوق أن حصول كلية الحقوق على شهادة ضمان الجودة للمرة الثالثة ما هو إلا دليل واضح على التعاون وروح الفريق الواحد، والانتماء المؤسسي، مشيرا الى جهود الهيئة الاحترافية التي هي من عوامل نجاح هذا الإنجاز بالإضافة الى جهود أعضاء الهيئتين التدريسية والادارية في الكلية


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