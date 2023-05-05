محامي باسم عوض الله : هذا الصباح نقل مسؤولو السجن باسم عوض الله إلى المستشفى بعد 762 يومًا من السجن الانفرادي

وطنا اليوم – قال مايكل سوليفان، محامي باسم عوض الله، إن موكله استأنف بعد شهر رمضان المبارك إضرابه عن الطعام اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1 أيار 2023.

وأضاف سوليفان، في بيان، “هذا الصباح نقله مسؤولو السجن إلى المستشفى. بعد 762 يومًا من الحبس الانفرادي”.

ويشار إلى أن عوض الله محكوم بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة “التحريض ضد الدولة وإثارة الفتنة”.

إلى ذلك أكد السيناتور “تيم كين” من الحزب الديموقراطي أن الدكتور باسم عوض مسجون في الاردن ، جاء ذلك أثناء جلسة الاستماع لترشح “ييل لامبرت” سفيرة الولايات المتحدة في الأردن.