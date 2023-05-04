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ارتفاع اعداد المسافرين على شبكة الملكية الأردنية بنسبة 51% خلال الربع الأول

منذ ساعة واحدة
ارتفاع اعداد المسافرين على شبكة الملكية الأردنية بنسبة 51% خلال الربع الأول

المجالي: تحسن في الأداء التشغيلي للملكية الأردنية خلال الربع الأول

وطنا اليوم/ عمان، 4/5/2023، أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اليوم (الخميس 4/5/2023)، عن ارتفاع عدد المسافرين مع الملكية الأردنية خلال فترة الربع الأول من العام 2023 بنسبة 51%، حيثُ نقلت الشركة خلال الفترة المذكورة 871 الف مسافر مقارنة مع 577 الف مسافر العام الماضي، كما بلغت حصة الملكية الأردنية ما نسبته 44% من إجمالي أعداد المسافرين الذين استقبلهم مطار الملكة علياء الدولي خلال الربع الأول من العام 2023.
كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 61%، حيثُ بلغت 158.5 مليون دينار مقارنة بـ 98.7 مليون دينار لنفس فترة المقارنة من العام 2022.
وأظهرت بيانات الشركة، أن التكاليف التشغيلية ارتفعت العام الحالي بنسبة 45%، حيث بلغت 162.5 مليون دينار مقارنة بـ 112.4 مليون دينار للعام 2022 وجرى تسجيل خسارة صافية بلغت 23.2 مليون دينار مقارنة بـ 29.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي قال إن أسعار الوقود مازالت تشكل تحدي كبير ورئيسي على الشركة؛ إذ تشكل هذه الكلفة نحو 42% من إجمالي الكلف التشغيلية المتعددة التي تتحملها الملكية الأردنية، مضيفاً ان نتائج الربع الأول جائت أفضل بكثير من التوقعات الموضوعة لهذه الفترة من هذا العام والتي تكون في العادة هي الأضعف من حيث الاقبال على السفر مقارنة بباقي شهور العام التي تتضاعف فيها اعداد المسافرين، مشيرا ان الشركة ستواصل جهودها لجذب المزيد من المسافرين من مختلف مقاطع الشبكة، سيما مع تنفيذ استراتيجية الملكية الأردنية الجديدة وتدشين خطوط جوية الى مدن حيوية في العالم، معربا عن تفاؤله بتحسن الأداء التشغيلي للملكية الأردنية وبموسم الصيف القادم.


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