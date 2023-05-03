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%14 نسبة الزيادة بالسفن الراسية في العقبة

منذ 5 ثواني
%14 نسبة الزيادة بالسفن الراسية في العقبة

وطنا اليوم:بلغت نسبة الزيادة في السفن التي رست في أرصفة موانئ العقبة 14% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، بحسب سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة الأربعاء.
وأشارت أرقام السلطة إلى أن الحاويات الصادرة نمت بنسبة 21% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة العام الماضي.
وقالت إن تطوير معبر الدرة الذي يربط الأردن مع السعودية “موجود ضمن أولوياتنا، وسيتم تطويره ليليق بالأردن في الاتجاهين القادم والمغادر، خاصة بعد تطوير الجانب السعودي لمنفذهم”


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