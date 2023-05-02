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جسر جوي سياحي لاستقطاب سياح إلى الأردن من التشيك

منذ ساعة واحدة
جسر جوي سياحي لاستقطاب سياح إلى الأردن من التشيك

وطنا اليوم:حطت في مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، طائرة سياحية عارضة من التشيك مدعومة من هيئة تنشيط السياحة.
وبحسب بيان للهيئة، اليوم الثلاثاء، تقل الطائرة على متنها 189 سائحا من اصل 4680 سائحا متوقعا، بواقع 26 رحلة سياحية حتى نهاية تشرين الثاني المقبل، مدشنة بذلك جسرا جويا سياحيا لاستقطاب سياح إلى الأردن من التشيك.
وقال مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق عربيات إن هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود متواصلة خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ أنه من المتوقع أن تنعكس هذه الرحلات إيجابا على حركة القطاع السياحي وتزيد أعداد السياح القادمين للمملكة.
وأشار عربيات الى أنه سيكون هنالك رحلة سياحية أسبوعيا حتى تشرين الثاني المقبل بمعدل إقامة أسبوع لكل رحلة


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