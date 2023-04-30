المدن الصناعية تهنئ بعيد العمال: مدننا الصناعية تزخر بقصص النجاح للعامل الاردني

وطنا اليوم:أكدت شركة المدن الصناعية الاردنية ان العامل الاردني هو نواة الانتاج وعماده، مشيدة بحجم القوى العاملة الاردنية في مختلف المهن والتخصصات العاملة في المدن الصناعية التي تتبع للشركة في مختلف محافظات المملكة.

وعبّرت شركة المدن الصناعية الاردنية في بيان اليوم بمناسبة عيد العمال عن فخرها واعتزازها بكل عاملة وعامل ضمن مدنها الصناعية وعلى امتداد ربوع الوطن بمناسبة عيدهم الذي يتزامن مع نهضة تنموية واقتصادية تشهدها المملكة في مختلف القطاعات الاقتصادية لا سيّما القطاع الصناعي الذي تشكل فيه المدن الصناعية ركيزة اساسية من خلال عجلة الانتاج التي تقودها في مختلف محافظات المملكة.

وأوضح السيد عمر جويعد مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية إن المدن الصناعية التي تتبع للشركة والمنتشرة في مختلف محافظات المملكة تزخر بالعديد من قصص النجاح والتي تمثل العامل الاردني بأبهى صوره وهو في قمة العطاء والإنجاز، حيث ساهمت هذه الايدي المعطاءة بتطور ونمو ورقي الصناعة الاردنية والحفاظ على ديمومة الإنتاج حتى في اقسى الظروف.

واضاف السيد عمر جويعد إن المدن الصناعية الاردنية وبفضل التوسع الافقي والعمودي في انتشارها شكّلت وجهة لآلاف الشباب الاردني الباحث عن فرص العمل، حيث وفرت المئات فرص العمل بمختلف القطاعات والمهن التي تحتاجها الصناعة الأردنية.

وبين السيد عمر جويعد إن المدن الصناعية الاردنية انخرطت مؤخرا بالعديد من مذكرات التفاهم والإتفاقيات المختلفة مع عدد من الجامعات الرسمية والخاصة والمبادرات الهادفة لإدماج الشباب الاردني في سوق العمل وتأهيله والموائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، مما ساعد في توفير متطلبات القطاع الصناعي من العمالة الاردنية المؤهلة والمدربة لتستطيع ان تصل بمنتجاتها الاردنية لمختلف الاسواق العالمية.

ولفت السيد عمر جويعد الى النهضة الاجتماعية والتنموية التي رافقت انتشار المدن الصناعية الاردنية في مختلف محافظات المملكة مسهمة في ذلك بالحد من مشكلتي الفقر والبطالة، مؤكدا ان برنامج عمل الشركة التنفيذي الذي يتوائم مع اولويات عمل الحكومة يستهدف توفير المئات من فرص العمل للشباب الاردني في اروقة المدن الصناعية الاردنية من خلال الاستثمارات الصناعية التي يتوقع دخولها الى قائمة الإستثمارات العاملة في المدن الصناعية.