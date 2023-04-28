أبو علي : لا تأجيل لموعد تقديم إقرارات الضريبة

وطنا اليوم:أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الجمعة، أن موعد تقديم الإقرارات الضريبية والبيانات المالية الأولية بقي كما هو قانونيا في نهاية 30 نيسان الحالي.

وأضافت في بيان صحفي أن قرار مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي كان لتمديد مهلة تقديم البيانات المالية الأصولية المدققة للشركات عن السنة المالية 2022 لغاية تاريخ 24 أيار المقبل؛ لتمكين مدققي الحسابات وخبراء الضريبة من استيفاء جميع الإجراءات المطلوبة في هذا الوقت .

وبينت أن يومي السبت والأحد المقبلين 29- 30 نيسان سيكونان دواما لمديريات ضريبة الدخل والمبيعات ومراكزها لتمكين المكلفين الذين لم يقوموا حتى الآن بتسديد الضرائب المترتبة عليهم من تسديدها قبل انتهاء الفترة القانونية في الثلاثين من نيسان الحالي.

ودعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الملزمين بتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2022 لتقديمها ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا قبل 30 نيسان(أبريل) .

كما دعت المكلفين إلى ضرورة تسليم إقرارات ضريبة الدخل للدائرة والبيانات المالية الأولية قبل انتهاء الفترة القانونية؛ تجنبا لتعرضهم للغرامات التي نص عليها القانون التي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي، وكذلك غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه