الأردن يوقف استيراد الدجاج من منطقة تركية وولايتين أميركيتين

وطنا اليوم:أكد مساعد الأمين العام للتسويق والجودة في وزارة الزراعة حازم الصمادي، وقف استيراد الأردن الدجاج من منطقة في تركيا وولايتين أميركيتين بسبب إنفلونزا الطيور.

وقال الصمادي الخميس، إن الوزارة تحمي المنتج المحلي من إنفلونزا الطيور بوقف الاستيراد من الدول المسجل فيها المرض.

وأوضح أن الأردن يوقف استيراد الدواجن بالاعتماد على الوضع الصحي البيطري المنشور عن الدول على الموقع الإلكتروني للمنظمة العالمية لصحة الحيوان.

وبيّن أنه يتم إعادة الاستيراد عند ما ينشر على الموقع زوال المرض، مبينا أن انتشار المرض متغير.

وأكد أن وقف الاستيراد من المناطق الموجود فيها المرض لا يؤثر على الكميات الموجودة، مبينا أن الكمية الكبرى تأتي من البرازيل ثم أوكرانيا فتركيا.

ولفت النظر إلى أن كمية الدجاج المستوردة من الولايات المتحدة تصل إلى 3500 طن أي ما يقارب 4% من المستوردات.

يشار الى ان الأردن يستورد قرابة 80 ألف طن من الدجاج سنويا، 90% منها تأتي من البرازيل، وفق مساعد الأمين العام للتسويق والجودة في وزارة الزراعة حازم الصمادي