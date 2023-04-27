بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الأردن يوقف استيراد الدجاج من منطقة تركية وولايتين أميركيتين

منذ 6 ساعات
الأردن يوقف استيراد الدجاج من منطقة تركية وولايتين أميركيتين

وطنا اليوم:أكد مساعد الأمين العام للتسويق والجودة في وزارة الزراعة حازم الصمادي، وقف استيراد الأردن الدجاج من منطقة في تركيا وولايتين أميركيتين بسبب إنفلونزا الطيور.
وقال الصمادي الخميس، إن الوزارة تحمي المنتج المحلي من إنفلونزا الطيور بوقف الاستيراد من الدول المسجل فيها المرض.
وأوضح أن الأردن يوقف استيراد الدواجن بالاعتماد على الوضع الصحي البيطري المنشور عن الدول على الموقع الإلكتروني للمنظمة العالمية لصحة الحيوان.
وبيّن أنه يتم إعادة الاستيراد عند ما ينشر على الموقع زوال المرض، مبينا أن انتشار المرض متغير.
وأكد أن وقف الاستيراد من المناطق الموجود فيها المرض لا يؤثر على الكميات الموجودة، مبينا أن الكمية الكبرى تأتي من البرازيل ثم أوكرانيا فتركيا.
ولفت النظر إلى أن كمية الدجاج المستوردة من الولايات المتحدة تصل إلى 3500 طن أي ما يقارب 4% من المستوردات.
يشار الى ان الأردن يستورد قرابة 80 ألف طن من الدجاج سنويا، 90% منها تأتي من البرازيل، وفق مساعد الأمين العام للتسويق والجودة في وزارة الزراعة حازم الصمادي


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

16:35

العيسوي يسلم مساكن لأسر عفيفة بعين الباشا والمخيبة

16:26

شخص يهدد بحرق نفسه على جسر عبدون

16:17

شكاوى من فيضان مياه الصرف الصحي في اربد

16:10

التخلص من 8 طائرات جاثمة في المطارات الأردنية

16:04

وزير الصحة يفتتح توسعة مستشفى طوارئ الأميرة بسمة ومركز المشارع

15:41

وفاة واصابة ثلاثة آخرين إثر حريق كرفانين في مخيم الزعتري

15:38

عمان الاهلية تنعى المرحوم “محمد” نجل نائب الرئيس أ.د. مصلح الطراونة

15:24

خمس قضايا متناثرة لـذوقان عبيدات

15:10

#عاجل السعودية تعترف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة

15:05

انخفاض مرتبة الأردن على مؤشر الابتكار العالمي

14:58

ضبط 3 اعتداءات ضخمة على خط ناقل مياه الزارة ماعين

14:52

حادث عمل كل 25 دقيقة من مشتركي الضمان

وفيات

د. قاسم العمرو ينعى نجل النائب السابق مصلح الطراونةوفيات الخميس 27-4-2023عميد الاداب بجامعة البترا يرثي الضابط البطل الملازم مثنى شقيراتوفيات الأربعاء 26-04-2023وفيات الثلاثاء 25-4-2023