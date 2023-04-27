الحموري : وضع الأردنيين أصبح صعب جدا

وطنا اليوم:قال استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري، إن المستوى المعيشي للاردنيين في تراجع في آخر 13 عاما، كون معدل النمو الاقتصادي أقل من النمو السكاني.

وأضاف الحموري في تصريحات متلفزة ، أن وضع الأردنيين أصبح صعب جدا لمواصلة معيشتهم، مما اضطرهم إلى اللجوء للاقتراض.

واستغرب الحموري الحديث عن رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، داعيا المهتمين إلى العودة لأرقام التضخم منذ عام 2010، التي كانت تتراوح بين 2 – 3 في المئة، قائلا إنه ليس بالتضخم المرتفع.

ودعا المقترضين الذين يمتد التزامهم للبنوك بفترات طويلة، والبنوك المقرضة إلى تخفيض الفوائد على المقترضين وعمل تسهيلات لهم، نظرا لوصول البعض إلى تعثر وعدم القدرة على سداد الالتزام، وبسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية، وفقا للحموري.

وأكد الحموري أنه ليس من مصلحة البنوك ولا المقترضين والاقتصاد المحلي، بأن تبقى الفوائد على القروض مرتفعة