بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الحموري : وضع الأردنيين أصبح صعب جدا

27 أبريل 2023
الحموري : وضع الأردنيين أصبح صعب جدا

وطنا اليوم:قال استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري، إن المستوى المعيشي للاردنيين في تراجع في آخر 13 عاما، كون معدل النمو الاقتصادي أقل من النمو السكاني.
وأضاف الحموري في تصريحات متلفزة ، أن وضع الأردنيين أصبح صعب جدا لمواصلة معيشتهم، مما اضطرهم إلى اللجوء للاقتراض.
واستغرب الحموري الحديث عن رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، داعيا المهتمين إلى العودة لأرقام التضخم منذ عام 2010، التي كانت تتراوح بين 2 – 3 في المئة، قائلا إنه ليس بالتضخم المرتفع.
ودعا المقترضين الذين يمتد التزامهم للبنوك بفترات طويلة، والبنوك المقرضة إلى تخفيض الفوائد على المقترضين وعمل تسهيلات لهم، نظرا لوصول البعض إلى تعثر وعدم القدرة على سداد الالتزام، وبسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية، وفقا للحموري.
وأكد الحموري أنه ليس من مصلحة البنوك ولا المقترضين والاقتصاد المحلي، بأن تبقى الفوائد على القروض مرتفعة


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

16:35

العيسوي يسلم مساكن لأسر عفيفة بعين الباشا والمخيبة

16:26

شخص يهدد بحرق نفسه على جسر عبدون

16:17

شكاوى من فيضان مياه الصرف الصحي في اربد

16:10

التخلص من 8 طائرات جاثمة في المطارات الأردنية

16:04

وزير الصحة يفتتح توسعة مستشفى طوارئ الأميرة بسمة ومركز المشارع

15:41

وفاة واصابة ثلاثة آخرين إثر حريق كرفانين في مخيم الزعتري

15:38

عمان الاهلية تنعى المرحوم “محمد” نجل نائب الرئيس أ.د. مصلح الطراونة

15:24

خمس قضايا متناثرة لـذوقان عبيدات

15:10

#عاجل السعودية تعترف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة

15:05

انخفاض مرتبة الأردن على مؤشر الابتكار العالمي

14:58

ضبط 3 اعتداءات ضخمة على خط ناقل مياه الزارة ماعين

14:52

حادث عمل كل 25 دقيقة من مشتركي الضمان

وفيات

د. قاسم العمرو ينعى نجل النائب السابق مصلح الطراونةوفيات الخميس 27-4-2023عميد الاداب بجامعة البترا يرثي الضابط البطل الملازم مثنى شقيراتوفيات الأربعاء 26-04-2023وفيات الثلاثاء 25-4-2023