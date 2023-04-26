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جمعية الفنادق تدعو لوضع برامج تناسب الأسر الأردنية

26 أبريل 2023
جمعية الفنادق تدعو لوضع برامج تناسب الأسر الأردنية

وطنا اليوم:دعا الناطق الإعلامي باسم جمعية الفنادق الأردنية محمد القاسم، اليوم الأربعاء، إلى وضع برامج سياحية تناسب الاسر الأردنية من الناحية المادية.
وأضاف القاسم أنه خلال عطلة عيد الفطر كان هناك توجه كبير على العقبة وذلك بسبب وجود فعاليات جاذبة هناك بالإضافة إلى التوجه للبحر الميت ووادي رم والبتراء، بالإضافة إلى استقرار الأجواء وميلها للدفء واستلام المواطنين للرواتب تزامنا مع العيد.
وأكد أن السياحة الداخلية يجب أن تكون مقرونة بنشاطات وفعاليات ثقافية وترفيهية وعائلية، مع تنويع البرامج السياحية كبرنامج اردننا جنة.
وأشار إلى أهمية إيجاد فعاليات شمالي الأردن وتكثيفها لجذب السياح، خصوصا في وقت الربيع كونها تناسب السياحة العائلية


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