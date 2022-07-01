التربية تتحدث عن موعد نتائج التوجيهي

وطنا اليوم _ قال مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة، اليوم الجمعة، إن الوزارة تحتاج لشهر بعد نهاية اخر امتحان لإعلان النتائج.



وأضاف كنانة أن عمليات التصحيح تمر بمراحل كثيرة قد تتجاوز 12 مرحلة، مشيرا إلى ان كل مرحلة لديها العديد من الإجراءات وتجري بدقة متناهيه ولا يوجد فيها أي نسبة من الخطأ.



وبين أن أول جلسة امتحان للتوجيهي كانت إيجابية وجرت بسهولة ويسر وانطباعات الطلبة كانت إيجابية والتحديات التي وجدت فيها عادية.



وأكد كنانة أنه لا يوجد أي سؤال في مبحث التربية الإسلامية خارج المنهاج، موضحا انه كان هناك سؤال حول تسمية اية وهي اية ال عمران وهو من المنهاج.



ولفت إلى أن غرفة العمليات لم يرد لها أي ملاحظات يمكن الحديث عنها، مشددا على أن الامتحانات ستسير كما الامتحان الأول.



وأشار إلى انه يتم العناية في الورقة الامتحانية اذ تحرص الوزارة على عدم وجود أي اخطأ فيها، واي ملاحظات ترد حولها تؤخذ بعين الاعتبار وبعد كل امتحان يتم تشكيل لجنة من المشرفين للمبحث، لدراسة الورقة ومناقشة الإجابات، وفي حال وجود أي مشكلة في الامتحان تجير المشكلة لصالح الطالبة.



وزاد أنه يتم دراسة وقت الامتحان من خلال واضع الأسئلة حيث تحل الورقة من قبلهم، ويضرب الوقت الذي استغرقه الخبراء في الحل بأربعة اضعاف؛ لضمان أن يكون الوقت مناسبا للورقة.