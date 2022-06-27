فتح باب التجنيد بالقوات المسلحة للبلقاء والكرك

وطنا اليوم:قال محافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود، إنه تم التنسيق مع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي لفتح باب التجنيد لابناء محافظة البلقاء في القوات المسلحة وذلك للعمل على التخفيف من نسبتي الفقر والبطالة بين ابناء المحافظة.

وبين ابو قاعود ان اللواء الحنيطي ابدى التعاون والتفهم الكبير للظروف الخاصة لابناء محافظة البلقاء بجميع مناطقها، وانه اوعز بالتخفيف عنهم اجراءات التجنيد من خلال فتح مراكز للتجنيد في مبنى محافظة البلقاء ومباني المتصرفيات والاقضية الموجودة في كافة مناطق المحافظة.

ودعا ابو قاعود شباب المحافظة للمبادرة بالتقدم للتسجيل لغايات التجنيد كل حسب منطقته واقرب مركز تسجيل له لتعبئة النموذج الخاص بطلب التسجيل والاوراق المطلوبة لذلك خلال الفترة من يوم غد الثلاثاء 28/6/2022 الى يوم الخميس 7/7/2022.

يذكر ان محافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود منذ توليه مهام عمله في محافظة البلقاء يعمل على التواصل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لفتح المجال امام الشباب لايجاد فرص عمل جديدة للعمل على تخفيف البطالة ووتوفير مصادر دخل للاسر والشباب فيها.

وتاليا الوثائق المطلوبة للتسجيل:

1- الأرقام الوطنية ( الأخوة ، الأخوات ، الأعمام ، العمات ، الأخوال ، الخالات ، أزواج الأخوات ) . 2- الهوية الشخصية مثبت عليها الرقم الوطني + صورة عنها مصدقة. 3- كشف علامات ثامن فأعلى الأصلي أو مصدق من وزارة التربيه والتعليم أو مديرياتها . 4- صوره شخصية حديثة عدد 4 . 5- شهادة ولادة أصلية أو صوره مصدقة عنها . 6- صوره عن دفتر عائله مصدقة صفحة الأب . 7- شهادة الوفاة اذا كان الاب متوفيا مثبت عليها مكان ولادة الاب او صوره مصدقة عنها . 8- دفتر خدمة العلم مؤجل . 9- إحضار قرار تقاعد أو شهادة خطية تثبت بأن أحد الوالدين على رأس عمله في القوات المسلحة أو الاجهزه الامنيه أو إحضار كتاب يثبت بأن أحد الوالدين مصاب عسكري أو شهيد .

الوحدة الادارية ومركز التسجيل:

لواء قصبة السلط مبنى المحافظة لواء ماحص والفحيص مبنى متصرفية لواء ماحص والفحيص لواء ديرعلا مبنى متصرفية لواء ديرعلا لواء عين الباشا مبنى متصرفية لواء عين الباشا لواء الشونة الجنوبية مبنى متصرفية لواء الشونة الجنوبية قضاء العارضة مبنى مديرية قضاء العارضة قضاء عيرا ويرقا مبنى مديرية قضاء عيرا ويرقا قضاء زي مبنى مديرية قضاء زي مراكز التسجيل في محافظة البلقاء

وكما أعلن محافظ الكرك الدكتور محمد خلف الفايز ، عن التنسيق مع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي لفتح باب التجنيد لابناء محافظة الكرك في القوات المسلحة وذلك للعمل على التخفيف من نسبتي الفقر والبطالة بين ابناء المحافظة.

وبين الفايز ان اللواء الحنيطي ابدى التعاون والتفهم الكبير للظروف الخاصة لابناء محافظة الكرك بجميع مناطقها، وانه اوعز بالتخفيف عنهم اجراءات التجنيد من خلال فتح مراكز للتجنيد في المتصرفيات والاقضية بالمحافظة

ودعا الفايز شباب المحافظة للمبادرة بالتقدم للتسجيل لغايات التجنيد كل حسب منطقته واقرب مركز تسجيل له لتعبئة النموذج الخاص بطلب التسجيل والاوراق المطلوبة لذلك خلال الفترة من صباح اليوم الى يوم الاثنين الموافق 7/7/2022.

وجاءت الشروط كما يلي:

نظرا لفتح باب التجنيد في القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي ) لمواليد 1994 فما فوق وحسب الشروط التالية :

ان يكون المتقدم من مواليد 1/1/1994 فما فوق ان لا يقل الطول عن 160 سم ان يجيد القراءة والكتابة ان يكون لائق من الناحية الصحية ان يكون حاصل على شهادة الصف الثامن ناجح فاعلى التقديم من خلال المتصرفيات والاقضية وكل حسب اختصاصة، اعتبارا من صباح يوم غد ولغاية الاثنين القادم تاريخ 4/7/2022

وتاليا المواقع الادارية للتسجيل : متصرفية لواء القصر متصرفية لواء المزار الجنوبي متصرفية لواء عي متصرفية لواء القطرانة متصرفية لواء فقوع متصرفية لواء القصبة متصرفية الأغوار الجنوبية مديرية قضاء غور المزرعة مديرية قضاء مؤاب مديرية قضاء الموجب