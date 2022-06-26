النجار: لا أشعر إطلاقا بأنه علينا كوزارة الثقافة أن نحذر من موجة المـثـلـيـة

وطنا اليوم:قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الأحد، إنها لا تشعر إطلاقا بأنه على وزارة الثقافة أن تحذر من موجة “المـثـلـيـة” في العالم.

وأوضحت النجار أن عدم الحذر من موجة المثلية يأتي لأن الإنسان الأردني واعٍ، وهي ليست قضية ملحة، وهناك قضايا أكثر أولوية.

من جهة أخرى، قالت النجار، إن أي حفل فني سيقام خلال الفترة المقبلة أو بالتزامن مع انطلاق مهرجان جرش لن يؤثر على المهرجان أو جمهوره، حيث أن المهرجان له طابعه الخاص به الذي يستقطب المواطنين من كافة أنحاء المملكة إضافة إلى السياح وأبناء الجاليات المختلفة.

وأعلنت إحدى الشركات العاملة في مجال تنظيم الحفلات، عن إقامة حفلين فنيين على ساحة أرض المعارض في عمّان، الأول للفنان العراقي كاظم الساهر، يوم الخميس 28 تموز (يوليو) وهو يوم افتتاح مهرجان جرش، والثاني للفنان حسين الجسمي يوم الجمعة 29 يوليو.

وأكدت النجار أن الوزارة تدعم وتشجع أي احتفالات لكافة الفنانين العرب على أرض المملكة والتي تساهم في دعم وتشجيع السياحة الداخلية.

وقالت إن الوزارة لن تسعى إلى تأجيل أو تأخير إقامة حفلتي الفنانين كاظم الساهر وحسين الجسمي فالجميع له حق أن يحتفل وعلى طريقته من خلال الاختيار والمشاركة في الحفل الذي يناسبه.

وأضافت أن مهرجان جرش له مسيرة طويلة في الحركة الثقافية والفنية تمتد لأكثر من 40 عاما ولا يحتاج منا اي حماية للمهرجان الذي له جمهوره وفعاليته وطابعة الخاص.