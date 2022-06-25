موجة تعليقات تستهجن المقابلة مع والدة إيمان والطراونة: ‏سقطة مهنية مخجلة

وطنا اليوم – تعليقاً على اجراء مقابلة مع والدة الطالبة المغدورة التي قتلت في حرم الجامعة قال رئيس مجلس ادارة الاذاعة والتلفزيون غيث الطراونة بان

‏المقابلة مع والدة المرحومة إيمان وهي في حالة صدمة سقطة مهنية مخجلة … دعوها تحزن بسلام.

المقابلة مع والدة المرحومة إيمان وهي في حالة صدمة سقطة مهنية مخجلة … دعوها تحزن بسلام — Ghaith tarawneh (@GTarawneh) June 24, 2022

هذا واثارت المقابلة مع والدة الطالبة المغدورة موجة تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث اشار الناسط خالد زين عبر تعليق له على ماقاله الطراونة ؛

‏‎هي أرادت أن تسمع صوتها! من له الحق في التحجير عليها ومن له قلب يمنعها من اسماع صوتها؟؟؟ كان الله في عونها.

بسمة العواملة بدورها قالت في تعليق لها :

‏‎بعض من متسلقي مهنة الصحافة و الإعلام يخلط ما بين السبق الصحفي المهني و بين المتاجرة في الآلام و اوجاع الآخرين ،،، الأخلاق المهنية جزء لا يتجزأ من العمل الصحفي.

الحساب الموشر باسم ام ليث قال ‏‎المحزن ان البعض لم يرحم الضحية واهلها بكيلهم تهم ما انزل الله بها من سلطان!! والام وسط حزنها تدافع عن بنتها وقلبها محروق عليها!

الله يرحمها ويجبر مصاب اهلها.

ابوناصر علق على تغريدة الطراونة وقال ‏‎‎سقطه وبس

قمه الوقاحه الاعلاميه المستفزه …الحق عليهم ليش..يقبلو بالمقابلات ..ششو الفايده منها !!؟