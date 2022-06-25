بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

موجة تعليقات تستهجن المقابلة مع والدة إيمان والطراونة: ‏سقطة مهنية مخجلة

منذ 17 ثانية
موجة تعليقات تستهجن المقابلة مع والدة إيمان والطراونة: ‏سقطة مهنية مخجلة

وطنا اليوم – تعليقاً على اجراء مقابلة مع والدة الطالبة المغدورة التي قتلت في حرم الجامعة قال رئيس مجلس ادارة الاذاعة والتلفزيون غيث الطراونة بان

‏المقابلة مع والدة المرحومة إيمان وهي في حالة صدمة سقطة مهنية مخجلة … دعوها تحزن بسلام.

 

هذا واثارت المقابلة مع والدة الطالبة المغدورة موجة تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث اشار الناسط خالد زين عبر تعليق له على ماقاله الطراونة ؛

‏‎هي أرادت أن تسمع صوتها! من له الحق في التحجير عليها ومن له قلب يمنعها من اسماع صوتها؟؟؟ كان الله في عونها.

بسمة العواملة بدورها قالت في تعليق لها :

‏‎بعض من متسلقي مهنة الصحافة و الإعلام يخلط ما بين السبق الصحفي المهني و بين المتاجرة في الآلام و اوجاع الآخرين ،،، الأخلاق المهنية جزء لا يتجزأ من العمل الصحفي.

الحساب الموشر باسم ام ليث قال ‏‎المحزن ان البعض لم يرحم الضحية واهلها بكيلهم تهم ما انزل الله بها من سلطان!! والام وسط حزنها تدافع عن بنتها وقلبها محروق عليها!
الله يرحمها ويجبر مصاب اهلها.

ابوناصر علق على تغريدة الطراونة وقال ‏‎‎سقطه وبس
قمه الوقاحه الاعلاميه المستفزه …الحق عليهم ليش..يقبلو بالمقابلات ..ششو الفايده منها !!؟


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

07:02

خبراء في علم الإجتماع والقانون …. يتحدثون لوطنا اليوم حول أسباب تزايد الجريمة وتطورها

06:21

انطلاق فعاليات مهرجان “صيف الأردن 2022” في الزرقاء

03:51

اصابات بحادث سير على طريق المطار

03:03

محامي طالبة المنصورة (نيرة) يكشف تفاصيل جديدة

01:46

السيدة التي أساءت للأردنيين ستمثل أمام المدعي العام

23:32

الامير الحسين الفارس كل عام وانتم بالف خير

23:23

أمسية طربية ضمن فعاليات مأدبا عاصمة السياحة العربية

23:18

عاجل | تطورات جديدة حول إصابة سيدة داخل منزلها بإطلاق نار في اربد

23:15

الخرابشة: اكتشاف فوسفات تكفينا 60 عاما

23:11

التربية: لا أسئلة بامتحان التوجيهي من خارج المنهاج

22:47

” بحضور السفير القيسي اليونسكو” تكرّم باحثتين أردنيتين بجائزة بحثية مرموقة

22:31

نحن، أيضا، نطلق النار على أقدامنا

22:18

اجتماع الان للجهاز الفني و لاعبي الفيصلي قبل الكلاسيكو

21:33

الرئيس عباس يمنح الراحل معالي سعد جمال المجالي نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين

20:59

#عاجل بيان من الأمن العام حول هوية قاتل الطالبة الجامعية المغدورة

20:53

3 عواصم عربية تذيلت قائمة المدن الأكثر ملاءمة للعيش

20:29

التربية: لا أسئلة بامتحان التوجيهي من خارج المنهاج

20:23

المحكمة الأميركية العليا تلغي الحق الدستوري في الإجهاض

20:16

القبض على مطلق النار الثاني في مشاجرة إربد

20:10

جرائم عديمي الشرف من الطرحة للقفة! ..

19:55

أبو غوش يعود لنشاطات التايكواندو بعد أسباب قاهرة

19:42

وزارة الطاقة: كميات فوسفات المكتشفة تكفينا 60 عاما

19:34

إجراءات للإفراج عن محبوسين عن ديون مدنية بعد سريان قانون التنفيذ المعدل

19:31

العيسوي يشارك في تشييع جثمان تركي حديثة الخريشا

19:28

اخماد حريق أتى على 100 دونم في اربد

19:26

إصابة سيدة بإطلاق نار بين شخصين من ذوي الأسبقيات في إربد

19:23

جيدكو تشارك في اجتماع إقليمي لدعم المشاريع

18:03

مشاركة السمارنة اصبحت واردة في الكلاسيكو

17:03

هكذا ردت الحروب على السيدة التي شتمت الاردنيين

16:51

أوامر عاجلة من الزعيم كيم للجيش وسط مخاوف من إجراء نووي قد يهز العالم

16:48

العجارمة رئيسا لنقابة الكهرباء والحباشنة نائبا للرئيس العجارمة: برنامح عمل للسنوات الـ 5 القادمة

16:42

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

16:38

المومني يتحدث لوطنا اليوم حول دلالات لقاء الملك مع قناة CNBC

16:26

ما سر الورقة التي حملها جو بايدن والتقطتها عدسات المصورين

16:12

الصفدي ونظيره السلوفاكي يؤكدان الحرص على توسعة آفاق التعاون

15:52

وزير الاقتصاد يحذر : نقص الغاز يهدد بـ إغلاق المصانع في ألمانيا

15:46

فوز مسلسل جلمود الصحارى الأردني بمهرجان الخليج

15:19

جامعة فيلادلفيا توقع مذكرة تفاهم مع معهد DUNDALK التكنولوجي الايرلندي‎‎

15:18

رونالدو يوجه تهديدا صريحا لإدارة مانشستر

15:02

آل البيت: بوابات الكترونية لدخول الحرم الجامعي

14:52

إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس خطير في لندن

14:37

جامعة العلوم التطبيقية تعلن الحداد وتؤجل امتحانات الأحد

14:33

تونس تعلن مخططات جدية لاستهداف الرئيس قيس سعيد

14:26

الملك يتحدث حول الوجود الروسي في سوريا

14:18

ابتداء من اليوم السعودية توقف تصاريح العمرة لغير الحجاج

14:11

اردني يشفى من السرطان ويصبح طبيبا في مركز الحسين

14:05

اختتام سباق الدرب البيئي الأول في غابة وصفي التل بنجاح

14:05

تقرير لدير شبيغل الالمانية: بشار وشقيقه ماهر الاسد وراء ” اقتصاد الكبتاغون” الى الدول المجاورة

وفيات

السفير السابق الشيخ تركي حديثة الخريشا في ذمة اللهوفيات الخميس 23-6-2022وفيات الاربعاء 22-6-2022وفيات الثلاثاء 21-6-2022وفيات الاثنين 20-6-2022