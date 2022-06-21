نظمته جمعية بادري للتنمية والتأهيل مندوباً عن رئيس هيئة الأركان المشتركة العقيد الحياري يرعى مهرجان الولاء والانتماء للقياده الهاشميه
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وطنا اليوم – مندوباً عن رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي رعى مدير الأعلام العسكري العقيد مصطفى الحياري مهرجان الولاء والانتماء للقياده الهاشميه الذي نظمته جمعية بادري للتنمية والتأهيل بالتعاون مع قرى الأطفال الأردنية sos ومديرية الامن العام” الشرطة المجتمعيه” برعاية رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي.
وقدم مندوب راعب الحفل العقيد الاخياري درع من القوات المسلحه لجمعية بادري وقرى الأطفال sos.
وجاء هذا الاحتفال مشاركة من مؤسسات المجتمع المدني الحكوميه والخاصة منهم الدكتور رجائي القريوتي مدرسة الحضارات الدوليه و مركز العنان للعلاج الطبيعي ومبادرة بصمات شبابيه ومبادرة شباب طبربور والمبادرات الشابه تعبيرا عن ولائهم وانتمائهم للوطن ومليكه.
وحضر الحفل وفود شعبيه من الأطفال والعائلات من القريه والمجتمع المحلي وتم تكريم قيادات من مجتمع منطقة طارق لجهودهم في خدمة منطقتهم وتعبيرهم عن ولائهم للوطن بخدمتهم المثاليه للمنطقة.