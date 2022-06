داينا محمد الرواشدة مبارك الماجستير

وطنا اليوم – يتقدم كافة الأهل والاحبة داينا بمحافظة الطفيلة وعموم الوطن الحبيب بأسمى ايات التهنئة والتبريك من عطوفه العميد الطبيب. م ” محمد إبراهيم الرواشدة ” بمناسبة حصول ابنته دانيا الرواشدة على شهادة الماجستير بتخصص العلوم المخبرية برسالة حملت عنوان ( Investigation of the effect of ribociclib and letrozole on platelet activation ) . من جامعة عمان الاهلية بكل اقتدار وتميز فمن جد وجد ومن سار على الدرب وصل .

سائلين المولى عزوجل لها التوفيق والنجاح الدائم لخدمه الأردن وقيادته الهاشمية الحكيمة بقياده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

الف الف مبروووك وعقبال الدكتوراه.