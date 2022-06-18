ارادة تجوب المملكة وتلقتي ابناء محافظة الكرك

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_ في جولة واسعة وصلت الى عديد من المحافظات والقرى في المملكة كان اخرهالقاء ممثلين مشروع حزب ارادة ، وجهاء وقيادات شبابية في محافظة الكرك بدارة السيد مظفر الرواشدة ببلدة مؤتة.



وقال النائب الأسبق د. مصطفى ياغي وهو احد الاعضاء المؤسسين في حزب إرادة تحت التأسيس أن الوطن يحتاجنا جميعا، فنحن أبناؤه المعنيون ببنائه وسبل تطويره لأننا لم نعد نملك ترف الوقت .

وبين ياغي الدور الذي يمكن أن يؤديه الحزب في عملية الإصلاح وتحسين واقع الناس الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي.. واضاف إن مواصفات مشروع الحزب هي انه ليس حزباً جاهزاً ” فقد مل المواطن “الوصفات الجاهزة” التي لم يشارك بها .



هذا وقد وصل عدد المؤسسين في مشروع هذا الحزب ما يفوق للآن عددهم ال ١٥٠٠ منتسب يمثلون جميع مكونات المجتمع الاردني وخصوصا الشباب، حيث يسعى هذا الحزب مستقبلا لتأهيل الشباب لتمثيل الحزب في النقابات والإدارات المحلية ومجالس النواب والحكومات ، فنحن شركاء في هذا الموضوع ، لنخوض معا غمار تحدياتنا في بداية المئوية الثانية من عمر الدولة، لتشكيل وتنفيذ وإخراج صورة الأردن الذي نريد .