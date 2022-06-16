غرفة الصناعة دمشق ” البيئة الاستثمارية في سوريا حالياً أفضل بمئات المرات من لأردن ومن مصر ومن الجزائر ودول أخرى.

وطنا اليوم_شدد أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها “أكرم الحلاق” على وجود مقومات الاستثمار في سوريا دون أي عوائق، معتبراً أن البلد منفتح بشكل كبير لاستقبال جميع المستثمرين.



وأشار “الحلاق” إلى أن القوانين الخاصة بالاستثمار أصبحت سهلة وميسرة بعد صدور القانون الجديد للاستثمار، والذي وصفه بأنه “يعاصر ويضاهي أي قانون استثمار موجود ومميز في كل دول العالم”، بحسب صحيفة الوطن الموالية.

وأكد “الحلاق” أن المستثمر يستطيع خلال “مدة 6 ساعات” الحصول على موافقة لمشروعه، مبيناً أنه فقط بحاجة لـ”جرأة” المستثمر لإنشاء مشاريع استثمارية جديدة.

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أى أن البيئة الاستثمارية في سوريا حالياً أفضل بمئات المرات من لأردن ومن مصر ومن الجزائر ودول أخرى.