رئيس الجامعة الاردنية السابق: ارحل يا بشر… هذا ليس زمان آدائك

وطنا اليوم – في تغريدة نشرها رئيس الجامعة الاردنية السابق أ.د عبدالكريم القضاة وجهها القضاة الى رئيس الوزراء بشر الخصاونة دعا فيها القضاة الى رحيل الخصاونة ، وقال القضاة في تغريدته :

بموضوعية مطلقة،لا يوجد كلمة تقال الى آداء دولة الدكتور بشر الخصاونة الا :ارحل يا بشر.

هذا ليس زمان آدائك، الله يعطيك العافية.

واضاف القضاة، نقد آداء الحكومة مكروة سواء كان الناقد في موقع المسؤولية أو خارجه.لم يسجل لدولة الرئيس أي انجاز استراتيجي يذكر بعد اربع تعديلات،وبعد شعارات(عنق الزجاجة)،و(النهضة) و(حلاوة المستقبل).المطلوب حكومة،لكل الوطن ولكل تحدياته ومستقبله،ولرفع نسبة ثقة المواطن بالحكومة فوق 30%!؟

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وقال القضاة في تغريدة سابقة : ان (أجمل) رئيس وزراء للوطن لم يأتي بعد،

وما علينا الا الاستمتاع بدبكة دولته وهو يلوح بيده في أصعب ظروف الوطن، وبذكريات هجرة قتيبة،وعنق الزجاجة.