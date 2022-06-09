دبلوماسي إيراني : نحن نحارب تهريب المخدرات على حدود الأردن الشرقية

وطنا اليوم:قال نائب رئيس البعثة والسكرتير الثاني في السفارة الايرانية في الأردن حميد رضا كاظمي إن اتهامات الأردن لإيران بدعم جماعات مسلحة تقوم بتهريب المخدرات إلى الأردن هي “اتهامات غير مقبولة”.

وأضاف كاظمي وفق ما نقل عنه موقع “ميدل ايست اي” أن أمن الأردن هو جزء من أمن الشرق الأوسط وهو أولوية قصوى بالنسبة للأمن الإيراني الوطني.

وأكد أن “الوجود العسكري الايراني في سوريا جاء بناء على دعوة الدولة السورية وهو من أجل مواجهة المنظمات الارهابية مثل داعش وجبهة النصرة وأنصار الدين ومنظمات أخرى”.

وبين “نحن في إيران نحارب تهريب المخدرات على حدود الأردن الشرقية لمدة 40 سنة، حيث قتل 3 آلاف رجل أمن إيراني خلال هذه الحرب”.

وتابع، “نحن أكبر عقبة أمام تجارة المخدرات في المنطقة ومن غير المنطقي أن يتم اتهامنا بمحاولة تهريب المخدرات إلى الأردن.. إنها اتهامات غير مقبولة”.