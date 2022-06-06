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ما هذا التشهير بكل مؤسسات الدولة

منذ 39 ثانية
ما هذا التشهير بكل مؤسسات الدولة

د.احمد الشناق

الصمت خيانة  ! والنصيحة الشرسة واجبه ! 

ما هذا الإبداع في الهدم في البلاد ؟

ما هذا التشهير بكل مؤسسات الدولة، وحتى لقيم الأردنيين وأخلاقهم النبيلة ؟

ما هذه الميوعة وهذه اللاأبالية من حكومة غائبة عن الشؤون العامة في البلاد ؟ ما هذه الحكومة المكتفية بمناصبها والقابها ومكاتبها العاجية ؟

ما هذه الفوضى وهذا الهوان في هذا البلد الطيب ؟

أين رجال الحكم في الدولة ؟

هل الأردن جورعة للنهش وهواة السلطة من منافقين ومتسلقين ومسح الجوخ بولاء المكاسب والغنائم ؟

من الجهات التي تقف خلف كل هذه الفوضى وهذا الهدم ، لتقويض كل مجهود الإصلاح بشتى مجالاته ؟

هل الحكومات أصبحت وظيفتها دور الجابي، والإختباء في مكاتبها عن الشعب بالمصارحة والمكاشفة ؟

ما هذه السلطات والمؤسسات التي تختبئ خلف مؤسسة العرش، لتستنزف رصيد الحكم مع الشعب ؟ وأين المسؤولية السياسية للوزير ورئيس الوزراء أمام الشعب؟ 

هل هذه حكومات أردنية، في زمن التحولات التاريخية بمصائر الأوطان في منطقتنا، والنوازل الكبرى من حولنا.

إنه زمن يتطلب الرجال الأجلاء بحجم هذا الوطن الطيب وأهله الكرام وقيادته النبيلة .

الصمت خيانة، والشعب يفقد الثقة بكل مجهود يبذل بمناحي الإصلاح ، والمخاطر أصبحت داخلية بهذه الفوضى وهذه الميوعة وهذا التشكيك بحكومة غائبة، لتقويض صمودنا وكفاحنا في زمن التفتت وإنهيار الدولة الوطنية !


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