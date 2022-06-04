حداد : الأولى بالحكومة إذا كانت تريد ضبط النفقات وتوفير الأموال للخزينة وقف استخدام مركبات التيسلا الفاخرة

وطنا اليوم – استهجن النائب فريد حداد قرار حكومة الدكتور بشر الخصاونة برفع أسعار المحروقات بنسب كبيرة، قائلا إن رفع أسعار المحروقات بهذا الشكل يعني أن الحكومة تحزم حقائبها لمغادرة الدوار الرابع.

وأضاف حداد أن الأولى بالحكومة إذا كانت تريد ضبط النفقات وتوفير الأموال للخزينة وقف استخدام مركبات التيسلا الفاخرة وكذلك وقف المسير بمواكب من قبل الوزراء والتي تكلف الخزينة مئات آلاف الدنانير.

وقال حداد إن أي حكومة تقدم على هكذا قرار يعني أنها استنفدت كل ما لديها، وهي تلعب بالوقت الضائع وتنتظر صافرة النهاية، “وأعتقد انها غير مؤهلة لاي تعديل نظرا لكونها استنفدت كل رصيدها”.

ولفت حداد إلى أن حكومة بشر الخصاونة لم تنجز أية مهمة ولم تقم سوى برفع أسعار المحروقات والمواد التموينية على المواطنين، لدرجة ان المواطن لم يعد يتحمل أي ضغط وهو قابل للانفجار في أي وقت.