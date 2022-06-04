متحرش التكنو يتصدر تويتر واتهامات لاستاذ جامعي والجامعة تصدر بيان

وطنا اليوم _ متحرش_التكنو” يتصدر تويتر الأردن.. وأستاذ جامعي بقفص الاتهام

تصدر وسم “#متحرش_التكنو”، قائمة الوسوم على موقع تويتر في الأردن، اليوم السبت، وسط توجيه اتهامات لأحد الأساتذه بجامعة العلوم والتكنولوجيا، بالتحرش بالفتيات.

وقال المتفاعلون على الوسم، إن ذلك الأستاذ يتعمد وضع أخطاء في الامتحانات للطالبات ليقمن بمراجعة في المكتب ليتحرش بهن، فيما يطلب من الطلاب الذكور مراجعته في قاعة التدريس لا في المكتب.

و قال مصدر مسؤول في التعليم العالي، إن رئاسة الجامعة لم يتلقوا أي شكوى رسمية بخصوص الأستاذ الجامعي الذي لم تعرف حتى هويته، على حد تعبير المصدر.

لافتا بأن حل مثل هذه القضايا إن ثبت صحتها، يكون عبر القنوات الرسمية من خلال تقديم شكوى، وليس عبر منصات التواصل، مشددا على أن الوزارة وإدارات الجامعات لا يتهاونوا مع أي عضو هيئة تدريس أو موظف يثبت بالفعل تورطه بقضايا تحرش.

وفي سياق متصل ،أصدرت قبل قليل جامعة العلوم والتكنولوجيا بيانا ردا على ما تم تداوله في الساعات الماضية بشأن قضية متحرش_التكنو وتاليا نص البيان :

بيان صادر عن جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

فبالإشارة إلى ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة تحت ما سُمّي ب #متحرش التكنولوجيا.

فإننا نود أن نؤكد أنه لم يصلنا لهذه اللحظة أية شكوى من أي طالب أو طالبة أو جهة كانت.

لكننا و نظرا لما تم تداوله و بهدف تحري الحقيقة و إحقاقا للحقيقة وحفاظا على سمعة الجامعة أساتذتها و طلبتها، فقد تم تشكيل لجنة للتحقق و التأكد من حيثيات الموضوع برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة و عدد من العمداء، كما و ندعو أي شخص متضرر بهذا الخصوص التوجه لرئاسة الجامعة و تقديم شكواه أو ما لديه من بيانات ذات علاقة و التي سيتم التعامل معا بمنتهى السرية و الكتمان.

وإن الجامعة إذ تؤكد أنها ستتخذ أشد الإجراءات الرادعة بحق من يثبت إدانته أو تورطه بهذا الموضوع، لتحتفظ بحقها القانوني بحال ثبت عدم صحة هذا الخبر.